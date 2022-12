Salvini ripropone il servizio militare: “La miglior forma di educazione, aiuterebbe i giovani” Il leader della Lega torna a proporre il servizio militare per i giovani: “Mettano qualche mese della loro esistenza a disposizione della collettività – dice il ministro Salvini – aiuterebbe loro e il Paese”.

A cura di Tommaso Coluzzi

È tornato un grande classico di Matteo Salvini: il servizio militare. Il leader della Lega ribadisce, ancora una volta, la sua idea sui giovani. "Bisognerebbe fare un ragionamento su un servizio civile o militare per i ragazzi a disposizione della collettività", dice il vicepresidente del Consiglio intervenendo alla celebrazione per i 60 anni dell'Unpli, Unione delle Pro loco. "Lo dico da papà di un ragazzo di 19 anni, penso che aiutare ragazzi e ragazze a mettere qualche mese della loro esistenza a disposizione della collettività – sottolinea ancora Salvini – aiuterebbe loro e aiuterebbe il Paese".

Secondo il ministro delle Infrastrutture, il servizio militare "sarebbe la miglior forma di educazione civica diffusa e di prevenzione sociale e sanitaria diffusa sul territorio". E insiste: "Con l'impegno, lo dico da vicepresidente del Consiglio, che una forma di servizio civile o militare universale possa essere, al passo con i tempi, ripensata".

La proposta non è affatto una novità, se si va a scorrere indietro nelle dichiarazioni di Salvini. Anzi. Per il leader della Lega è sempre stata la soluzione per arginare fenomeni come le baby gang o in generale per tutto ciò di negativo che riguarda i più giovani.

Leggi anche Studente fa irruzione in due scuole armato e in mimetica e spara: 3 morti e 11 feriti in Brasile

Ne aveva ricominciato a parlare questa estate, durante la campagna elettorale. Ad agosto, infatti, Salvini parlava di "educare" e "insegnare il rispetto" ai ragazzi e alle ragazze con il servizio militare. Sembra trattarsi, però, dell'ennesima dichiarazione puramente propagandistica del leader della Lega che, soprattutto in campagna elettorale, ne ha dette parecchie.

Non ci sono mosse che facciano pensare a un intervento di legge per ripristinare il servizio militare né nulla di simile, eppure Salvini continua a darlo in pasto alle piazze. Ogni volta che si parla di giovani, non a caso.