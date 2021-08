Salvini vuole reintrodurre la leva militare per fermare le baby gang “Lavoriamo per reintrodurre un bel annetto di servizio civile e servizio militare obbligatorio per ragazze e ragazzi. A qualche cretino che va a sfasciare macchine e aggredire le persone magari renderebbe le idee un po’ più lucide”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, questa sera a Rimini, commentando alcuni episodi di vandalismo che hanno scatenato le polemiche nella zona.

A cura di Annalisa Girardi

"Un bel annetto di servizio militare" per "quelle baby gang cretini e di delinquenti che vanno, sfasciano, aggrediscono". È l'ultima proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, che in queste ore si trova a Rimini con il candidato sindaco della città romagnola. "Lavoriamo per reintrodurre un bel annetto di servizio civile e servizio militare obbligatorio per ragazze e ragazzi. A qualche cretino che va a sfasciare macchine e aggredire le persone magari renderebbe le idee un po' più lucide", ha detto l'ex ministro dell'Interno.

E ancora: "La Riviera romagnola che è terra di turismo, di accoglienza, di bellezza, di generosità, di profumi e di sapori, nelle ultime settimane è salita agli onori delle cronache per le baby-gang di cretini, di delinquenti che sfasciano e aggrediscono". Il riferimento è ad alcune vicende di cronaca che hanno interessato la vicina Riccione nelle notti di sabato e domenica, dove sono scoppiate le polemiche in seguito a numerosi episodi di vandalismo.

Come abbiamo detto Salvini si trova a Rimini per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli. "Abbiamo lavorato coerentemente, testardamente e pazientemente come Lega per arrivare all'unità. Ci siamo riusciti nelle grandi città, scegliendo candidati civici, da Roma a Milano, da Torino a Napoli e Bologna e Rimini è una grande città e merita di più dopo lo stallo e il caos degli ultimi anni". Per poi concludere: "Rimini è una grande città che il Pd e la sinistra ritiene come una cosa sua. Ma per fortuna Rimini è dei riminesi, quindi a ottobre sceglieranno i cittadini. La sinistra pensa di poter fare e disfare a suo piacimento: io conto che il centrodestra sia unito e compatto, perché questo è un valore aggiunto. Lo abbiamo raggiunto facendo come Lega anche tanti sacrifici, tanti passi indietro".