Salvini attacca Schlein: “Sue parole sull’utero in affitto fanno accapponare la pelle, da brividi” Negli ultimi giorni Matteo Salvini ha attaccato diverse volte la segretaria del Pd per la sua posizione sulla gestazione per altri. “Mi ha fatto rabbrividire, accapponare la pelle, quando Elly Schlein si è detta favorevole a una pratica barbara e medievale come l’utero in affitto”, ha detto a margine di un evento elettorale ad Ancona.

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Salvini ha attaccato (di nuovo) Elly Schlein sulla maternità surrogata. "Mi ha stupito in negativo, mi ha fatto rabbrividire, accapponare la pelle, quando Schlein si è detta favorevole a una pratica barbara e medievale come l'utero in affitto. Il corpo della donna non è merce", ha detto il leader della Lega a margine di un comizio elettorale ad Ancona. Per poi aggiungere: "Credo in un Paese diverso. Domenica 14 maggio è la festa della mamma, non del genitore 1, 2 o 3. Il bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. Sembra rivoluzionario da dire oggi".

La leader del Partito democratico si era espressa sul tema della gestazione per altri alcune settimane fa, durante una conferenza stampa in Parlamento. E, rispondendo alla domanda di un giornalista, aveva detto di essersi sempre detta a favore della Gpa, ma di non aver inserito la questione nel programma dem nel rispetto delle diverse sensibilità interne al partito. Quindi, aveva lanciato la proposta di un confronto. La maggioranza, nel frattempo, ha abbracciato una posizione completamente contraria alla pratica, tanto da volerla rendere reato anche se cercata all'estero.

Anche durante un evento elettorale di qualche giorno fa nel Milanese Salvini si era lanciato in critiche alla segretaria dem per la sua posizione sulla maternità surrogata. "Secondo me è una mentalità medievale per cui una donna in difficoltà economica può essere noleggiata come il monopattino. E tu metti al mondo un figlio che non vedi mai più perché te lo comprano. È una idea che mi fa schifo e l'utero in affitto, dovrebbe essere un reato internazionale perché le donne non si comprano", aveva detto. Non solo. Anche parlando della festa della mamma, il 14 maggio, il leader leghista aveva rilanciato: "Domenica è la festa della mamma e raccoglieremo firme in tutta Italia contro l'utero in affitto, che è una violenza, uno sfruttamento sul corpo femminile, indegno nel 2023.È orribile che la segretaria del Pd Schlein sia favorevole all'utero in affitto. È un crimine a livello mondiale, la donna non si noleggia".