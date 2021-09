Salvini apre al Green Pass per gli statali: “Si può pensare per chi ha contatto con il pubblico” Matteo Salvini apre all’ipotesi di estensione del Green Pass per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: “Si può fare un ragionamento su chi ha contatto con il pubblico”, ma “proporlo per fare gli esami universitari a distanza mi sembra veramente il teatro dell’assurdo, ci vuole buonsenso”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il segretario della Lega apre a un allargamento del green pass per chi lavora negli uffici della pubblica amministrazione, come proposto dal ministro Renato Brunetta: "Si può fare un ragionamento su chi ha contatto con il pubblico", ma "proporlo per fare gli esami universitari a distanza mi sembra veramente il teatro dell'assurdo, ci vuole buonsenso", ha detto il leader della Lega a margine dei lavori del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "Se ne parla settimana prossima in cabina di regia", ha aggiunto.

Il riferimento del segretario del Carroccio è al caso dell'Università di Trieste, che voleva imporre il Green Pass anche per chi decide di sostenere gli esami da casa: "In tutti i casi, sia che gli esami siano svolti in presenza o da remoto, gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione verde o di analogo documento previsto". Ma la decisione dell'ateneo è stata stoppata da una circolare ministeriale, che ha ribadito che per partecipare alle attività a distanza il pass non è richiesto.

L'intenzione del governo di estendere l'uso della certificazione verde agli statali è stata confermata qualche giorno fa anche dal ministro della Salute Speranza: "Si può valutare se procedere con l'estensione del passaporto vaccinale. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione". Una misura che era stata anticipata a Fanpage.it anche dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Se è vero che siamo in un percorso di ritorno graduale alla normalità, dobbiamo creare le condizioni affinché anche i nostri uffici pubblici tornino a lavorare in presenza. Noi abbiamo realtà in cui ancora oggi l'ufficio anagrafe del Comune lavora a distanza, e questo crea non poche difficoltà ai cittadini, che hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'amministrazione pubblica".

L'obbligo di certificazione verde per i dipendenti della Pa potrebbe arrivare entro settembre, e potrebbe essere un'ulteriore tappa, prima di arrivare all'obbligo vaccinale vero e proprio. Ma Salvini si è più volte espresso contro l'obbligatorietà del Green Pass e del vaccino, tanto che la Lega, in Commissione alla Camera, ha votato per la soppressione del certificato.