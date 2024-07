video suggerito

"Rai è TeleMeloni, non trasmette inchiesta di Fanpage": Avs la proietta davanti alla sede di viale Mazzini Avs, insieme ai Giovani Europeisti Verdi (GEV) e all'Unione dei Giovani di Sinistra (UGS), ha organizzato una proiezione dell'inchiesta di Fanpage.it Gioventù Meloniana davanti alla sede della Rai di viale Mazzini a Roma.

A cura di Annalisa Cangemi

Alleanza Verdi Sinistra ha organizzato un sit-in davanti alla sede della Rai in Viale Mazzini a Roma, per proiettare l'inchiesta di Fanpage.it su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, nel quale militano attivisti nostalgici del fascismo e del nazismo, che si scambiano saluti romani e gladiatori, lontani dalle telecamere. Il servizio video ha portato poi alle dimissioni di Flaminia Pace, presidente del circolo pinciano della giovanile di Fratelli d’Italia, e di Elisa Segnini, ormai ex capo segretaria, della deputata di Fdi Ylenia Lucaselli.

Il sit-in di Avs davanti alla sede Rai di viale Mazzini

"La Rai è diventata Tele Meloni. Ce lo hanno dimostrato vari casi tra cui la sostanziale assenza di copertura mediatica da parte della tv di stato dell'inchiesta di Fanpage.it che ha aperto un vaso di pandora sui casi per nulla isolati di fascismo e antisemitismo in Gioventù Nazionale. Per questo saremo come Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Giovani Europeisti Verdi (GEV) e l'Unione dei Giovani di Sinistra (UGS), questo giovedì alle 18.30 di fronte alla Rai in Viale Mazzini a Roma e proietteremo l'inchiesta di Fanpage.it davanti alla Rai", ha spiegato Avs in una nota.

Luigi Scarano, giornalista del team Backstair

Presenti all'evento Luigi Scarano, giornalista del team Backstair, uno degli autori dell'inchiesta, l'onorevole Angelo Bonelli, Luca Guidi, co-portavoce Giovani Europeisti Verdi del Lazio, Alessandro Cochelli coordinatore Unione dei Giovani di Sinistra Roma, Mara Filippi, portavoce del premio Morrione. Avs ha denunciato non solo gli episodi di antisemitismo e razzismo, denunciati dalla nostra giornalista infiltrata, Selena Frasson, ma anche la scelta della Rai di non mostrare l'inchiesta Gioventù Meloniana, trattandola solo marginalmente, come ha denunciato anche il Cdr di Rainews24. Proprio per protestare contro questa grave forma di censura molte associazioni studentesche in giro per l'Italia hanno organizzato delle proiezioni spontanee dell'inchiesta. La prima si è tenuta a Torino, in contemporanea con la proiezione della seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage.it, presentata a un evento pubblico al Monk di Roma, alla presenza di Corrado Formigli, Roberto Saviano, Michela Ponzani e del direttore Francesco Cancellato.

Anche a Torino l'inchiesta è stata proiettata su un maxischermo davanti alla sede della Rai, in segno di solidarietà con il comitato di redazione di RaiNews24.