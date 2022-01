Quirinale, Ricciardi (M5s) a Fanpage.it: “Nessun partito ha i numeri da solo, va trovato accordo” “Noi crediamo che una persona di alto profilo istituzionale riesca a spogliarsi delle sue vesti politiche e partitiche precedenti e quindi a diventare davvero l’arbitro della Costituzione, della scena politica. Chiedere un dialogo, un confronto, su Silvio Berlusconi è evidente che è contraddittorio”: lo dice il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, a Fanpage.it, sottolineando che serva un accordo politico sul Quirinale.

A cura di Annalisa Girardi

Serve un accordo ampio sul Quirinale tra tutte le forze politiche, perché nessun campo da solo ha i numeri per eleggere in autonomia il presidente della Repubblica. Lo dice il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, in un'intervista con Fanpage.it: "Nessuno ha autonomamente i numeri per eleggere un presidente della Repubblica, né noi come M5s, Pd e LeU, ma nemmeno Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. È ovvio che si debba trovare un accordo".

Il deputato Cinque Stelle ha poi sottolineato come sia una contraddizione chiedere una larga intesa e, da parte del centrodestra, continuare a fare il nome di Silvio Berlusconi, su cui sia Giuseppe Conte che Enrico Letta hanno affermato di non essere disposti a trattare. "La politica da due anni a questa parte sta chiedendo responsabilità agli italiani. E gli italiani stanno dimostrando un'enorme responsabilità. Con quale credibilità noi continueremo a chiederla ai cittadini se poi come politica chiediamo di trovare un nome condiviso e poi viene proposto Silvio Berlusconi?", aggiunge Ricciardi.

"Noi crediamo che una persona di alto profilo istituzionale riesca a spogliarsi delle sue vesti politiche e partitiche precedenti e quindi a diventare davvero l'arbitro della Costituzione, della scena politica. Ad esempio, non si può dire che il passato nella Democrazia cristiana, nel centrosinistra, di Sergio Mattarella abbia influito nel suo settennato. Proprio perché una persona di quel valore non vede la sua appartenenza politica come decisiva. Chiedere un dialogo, un confronto, su Berlusconi è evidente che è contraddittorio", conclude Ricciardi parlando del leader di Forza Italia.