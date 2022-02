Nuove regole per la quarentena a scuola e Green Pass illimitato: che cosa deciderà oggi il governo Nuove regole per la quarantena a scuola, che eliminerebbero le distinzioni tra primaria e secondaria e Green Pass con scadenza illimitata dopo la dose booster. Sono questi i temi sul tavolo del governo, che oggi si riunirà in Consiglio dei ministri. Prima è previsto però un vertice del Cts.

Nuove regole per la quarantena nelle scuole, Green Pass illimitato dopo la dose booster di vaccino anti Covid e forse anche una revisione del meccanismo a colori per le Regioni: sono queste le decisioni sul tavolo del governo, che si riunirà oggi in Consiglio dei ministri. Prima però sarà la volta del Comitato tecnico scientifico, chiamato a valutare se sia possibile applicare le stesse regole su quarantena e isolamento per tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, eliminando la didattica a distanza per i vaccinati. L'obiettivo, per quanto riguarda la scuola, è quello di semplificare le regole.

In arrivo nuove regole per la quarantena nelle scuole

Se oggi arriverà il via libera degli esperti del Cts, il governo dovrebbe mettere nero su bianco nel nuovo decreto le regole per la quarantena a scuola, equiparando la normativa per tutte le fasce di età. Quindi elementari, medie e superiori: non ci sarebbe più alcuna differenza tra scuola primaria e secondaria. La didattica a distanza, in altre parole, scatterebbe solo con tre casi positivi anche per i più piccoli, non già a due come accade al momento. In questo modo si limiterebbero notevolmente le lezioni da remoto e si garantirebbe una presenza più continuativa.

Inoltre si lavora anche per mandare in Dad solamente i non vaccinati. Per gli altri, invece, partirebbe una sorta di autosorveglianza, con l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in classe. E inoltre si andrebbe a semplificare anche la procedura per il rientro in classe. I positivi chiaramente dovranno presentare sempre il certificato di guarigione per tornare ad assistere alle lezioni in presenza, per i contatti stretti non vaccinati finiti in quarantena basterà il tampone rapido. Non servirà nulla per i guariti o i vaccinati da meno di 120 giorni (o con booster): chiaramente questo considerando anche che se verranno applicate le nuove regole, per i vaccinati non scatterà più la quarantena, ma l'autosorveglianza.

Green Pass illimitato e colori delle Regioni

Un'altro tema sul tavolo del governo oggi è quello del Green Pass illimitato dopo la dose booster: per chi ha fatto non sarebbe prevista una scadenza alla Certificazione verde, mentre si attende di capire se gli enti regolatori abbiano intenzione di approvare o meno la quarta dose. Sotto esame anche il sistema dei colori delle Regioni, orami superato dalle nuove regole che distinguono tra vaccinati e non vaccinati. Prima di parlare di possibili allentamenti delle misure anti contagio (su cui già spingono alcuni, in primis Matteo Salvini che ieri ha annunciato di volerne parlare a breve con Mario Draghi) bisognerà comunque attendere il parere del Cts. Ad ogni modo, sicuramente in giornata non mancheranno le novità.