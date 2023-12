Quando scade il bonus occhiali e come fare per non perderlo Tra le misure in scadenza c’è il bonus occhiali: ecco cosa sapere e come fare per non perderlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il bonus vista, anche conosciuto come bonus occhiali, è una misura che permette ai cittadini di ottenere un voucher per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto. La misura, introdotta nel 2021, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 e, al momento, non risulta essere stata rinnovata dal governo Meloni. Con il bonus vista, si prevede l’elargizione di una cifra di 50 euro, tramite un voucher che va utilizzato entro 30 giorni dalla sua emissione, o un rimborso destinato a coprire le spese già effettuate.

Chi ha diritto al bonus vista

Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 10mila euro. Ogni membro della famiglia può fare domanda una singola volta e ricevere appunto un contributo di 50 euro da destinare all’acquisto o al rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Non è previsto un costo di attivazione per il voucher, dunque si tratta di una somma “netta” da spendere negli esercizi abilitati.

Come fare domanda per ottenere il bonus occhiali

Le domande per il voucher vanno fatte sull’apposita piattaforma www.bonusvista.it, il sito ufficiale aperto dal ministero della Salute e attivo dal 20 aprile per gli esercenti e dal 5 maggio per i cittadini. Al fine di ottenere il bonus, dunque al momento della domanda, occorre presentare:

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), facendo attenzione di avere un ISEE non superiore a 10 mila euro;

lo SPID di livello 2 o superiore; va bene anche la Carta di identità elettronica, CIE, 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (CNS);

la fattura o la documentazione commerciale che comprovi la spesa, nel caso si intenda richiedere il rimborso.

La spesa può essere fatta nei tanti negozi convenzionati, con l'elenco consultabile a questo indirizzo sul sito del ministero. Basta inserire le proprie preferenze nella barra di ricerca e individuare il centro più vicino o quello più utile a effettuare l'acquisto.

Quando scade il bonus di 50 euro

Come detto, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2023. È importante ricordare che per la misura c'è uno stanziamento predefinito, dunque in caso di un numero eccessivo di richieste i fondi potrebbero esaurirsi. In tale evenienza, sarà il sito a restituire un messaggio "plafond esaurito", che renderà impossibile proseguire nella richiesta del voucher o nell'ottenimento del rimborso.