Bonus occhiali 2023 in scadenza il 31 dicembre: a chi spetta e come richiedere il voucher da 50 euro Il bonus occhiali da 50 euro, anche noto come bonus vista, scadrà presto: è possibile fare domanda solo fino al 31 dicembre 2023. Può ottenere il voucher chiunque rispetta il requisito Isee, fissato a 10mila euro.

Il bonus vista, anche detto bonus occhiali, sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023. Dopodiché, a meno che il governo Meloni non decida all'ultimo di rinnovarlo, terminerà la possibilità di ottenere il buono. Si tratta di un voucher del valore di 50 euro, rivolto a chi rispetta specifici requisiti Isee: deve essere al di sotto della soglia di 10mila euro. Questi soldi si possono utilizzare per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto nei negozi aderenti, che si possono trovare consultando l'elenco presente sul sito ufficiale del bonus vista. Il bonus può essere utilizzato una sola volta da ciascuna persona.

Chi può richiedere il Bonus occhiali e come fare domanda: i requisiti Isee

Il bonus occhiali è rivolto a tutti i membri di qualunque nucleo familiare che abbia un Isee al di sotto dei 10mila euro. Non ci sono altre restrizioni, ma si tratta di un paletto Isee decisamente basso anche rispetto ad altri bonus esistenti.

Chiunque si trova in questa fascia Isee può presentare la propria richiesta passando dal sito ufficiale dedicato al bonus, istituito dal ministero della Salute. Qui è necessario accedere utilizzando la propria identità digitale: Spid, Carta d'identità digitale o Carta nazionale dei servizi. Una volta fatto, basta fornire i dati richiesti per completare la procedura e confermare l'emissione di un voucher.

In questo periodo, dato che mancano poche settimane all'ultima scadenza del bonus, anche i fondi sono in esaurimento: nel caso in cui si riceva un messaggio di "plafond esaurito", è possibile ritentare nei giorni successivi nel caso in cui altri voucher già emessi siano andati in scadenza e i fondi siano tornati disponibili.

Dove utilizzare il voucher da 50 euro: i negozi aderenti

Il bonus occhiali vale 50 euro, e viene emesso sotto forma di voucher. Questo può essere utilizzato per acquistare nuovi occhiali da vista e lenti a contatto. In passato era possibile usare i soldi del bonus anche per rimborsare un acquisto già effettuato, negli esercizi commerciali accreditati, se si avevano a disposizione gli estremi della fattura o del documento commerciale. Ma oggi non esiste più questa possibilità: dunque i 50 euro possono essere usati solo per un nuovo acquisto.

Per sapere dove è possibile usare il bonus, è disponibile un'apposita pagina online. Qui, inserendo il nome di un negozio oppure indirizzo, si ottiene un elenco di tutti gli esercizi commerciali convenzionati. Si può scegliere anche di visualizzare solamente i negozi online o solo quelli fisici.