Quando sarà abolito il green pass, il calendario delle riaperture e le date decise dal governo Il governo riflette sul piano per eliminare tutte le restrizioni contro il Covid. Dopo la fine dello stato di emergenza partirà il calendario delle riaperture.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo sta lavorando a un piano preciso, per evitare che ci siano ancora incertezze. Draghi l'ha detto chiaramente: presto arriverà la roadmap, la tabella di marcia. Il presidente del Consiglio ha ribadito il concetto venerdì scorso in conferenza stampa – anche se già qualche settimana fa da Palazzo Chigi era stato annunciato un calendario delle riaperture – ma a oggi di ufficiale ancora non c'è nulla. Certo, c'è il vento di guerra che viene dall'Ucraina che monopolizza l'attenzione, le preoccupazioni e gli sforzi del governo. Ma è solo questione di tempo: nei prossimi giorni l'esecutivo dovrà presentare un piano completo. Anche perché la fine dello stato di emergenza si sta avvicinando rapidamente, e non ci si può far trovare impreparati.

Come cambiano restrizioni e stato di emergenza a marzo

La prima data decisa dal governo è proprio il 31 marzo: lo stato di emergenza, infatti, finirà e non sarà prorogato. Su questo c'è un accordo abbastanza trasversale: è il momento di voltare pagina. Bisogna prepararsi per tempo, però. Il Comitato tecnico scientifico sarà sciolto, così come la struttura commissariale del generale Figliuolo. Perciò sarà necessario riorganizzare la campagna vaccinale contro il Covid, che non è certo conclusa. Sempre a marzo ci saranno altre piccole differenze che, per ora, non riguardano il green pass: dal 10 marzo torna il consumo di cibi e bevande in cinema, teatri e stadi. E dallo stesso giorno sarà possibile andare a trovare i propri cari in ospedale. Il governo, intanto, sta riflettendo sull'ampliamento al 100% della capienza di stadi e palazzetti, sempre entro la fine di marzo.

Green pass e obbligo vaccinale, cosa succede ad aprile

Nonostante le pressioni di alcune forze politiche, insomma, il green pass (super o base che sia) dovrebbe restare in vigore anche ad aprile. Il governo sta riflettendo proprio su questo: allentare le restrizioni poco a poco dopo la fine dello stato di emergenza. Così da inizio aprile la certificazione verde potrebbe non essere più richiesta per le attività all'aperto: dai bar e ristoranti allo sport di gruppo all'esterno, ma non solo. Tra maggio e la prima metà di giugno verrebbero eliminati tutti gli altri obblighi di green pass, per finire con i luoghi chiusi. Le ultime attività a dire addio alla certificazione, probabilmente, saranno quelle da cui si è sempre cominciato: palestre, piscine, cinema, teatri, bar e ristoranti.

Quando verranno eliminati per sempre green pass e mascherine

La data da cerchiare in rosso sul calendario è la scadenza dell'obbligo vaccinale contro il Covid per gli over 50 e per alcune categorie di lavoratori: il 15 giugno. E allora proprio a ridosso dell'inizio dell'estate potrebbero cadere le ultime restrizioni. Il governo non ha in mente un "freedom day" britannico, insomma, ma un percorso che comincerà il primo aprile e si concluderà intorno a metà giugno. Almeno per quanto riguarda obbligo di vaccinazione e di green pass. Durante l'estate non ci sarà alcun tipo di restrizione, anche per accogliere più turisti possibile da tutto il mondo. C'è ancora il nodo mascherine da sciogliere: non c'è una data, al momento, in cui si può pensare di eliminare anche al chiuso.