Che Pasqua sarà tra contagi Covid e nuove misure: il calendario delle riaperture in vista di aprile In attesa della road-map per le riaperture annunciata dal premier Draghi, ecco un calendario con le possibili date per l’allentamento delle restrizioni Covid in vista delle vacanze di Pasqua, dalla fine dello stato di emergenza all’abolizione del Green pass.

A cura di Ida Artiaco

Con il miglioramento della situazione epidemiologica anche l'Italia, come altri Paesi europei, pensa di allentare definitivamente alcune delle misure anti Covid in vigore dall'inizio della pandemia. Il Governo è al lavoro sulle riaperture, che dovrebbero concretizzarsi dopo la fine dello stato di emergenza, che a sua volta dovrebbe cadere il 31 marzo prossimo e in vista delle vacanze di Pasqua, a metà aprile. Nei prossimi giorni è attesa una road-map per le riaperture, come annunciato anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi: "Voglio uscire al più presto possibile, quindi anche limitare le restrizioni. È importante per le famiglie e le imprese", ha precisato il premier. Ecco il possibile calendario delle riaperture.

Cibi e bevande in cinema e teatri

La prima data da segnare sul calendario è quella del 10 marzo, quando si tornerà a consumare cibo e bevande al cinema e nei teatri, oltre che "in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive". Lo stesso giorno scatterà anche un’altra importante misura di allentamento delle restrizioni: il ritorno della possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno. Resta obbligatorio l'uso di Green Pass rafforzato per l'accesso, i guariti dal Covid dovranno presentare un tampone negativo.

Verso capienza stadi al 100% e stop colori delle Regioni

L'ipotesi del Governo è di arrivare ad aprire al 100% gli stadi già prima del 31 marzo, data indicata per la fine dello stato di emergenza, in occasione della partita della Nazionale italiana a Palermo il 24 marzo. Prosegue intanto il dibattito sulle mascherine al chiuso, che però dovrebbero restare ancora. Sempre per quella data dovrebbe cessare il sistema della divisione a calori delle Regioni: a partire dalle prossime settimane non dovrebbe più esserci il passaggio in fascia gialla o arancione. Resta in vigore il solo colore rosso se in alcune aree dovessero crearsi dei focolai.

Cosa succede col Green pass: le ipotesi sul tavolo

Con la fine dello stato di emergenza potremmo dire addio anche al Green pass. Ma a quanto pare non immediatamente. L'emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva l'abrogazione del certificato verde da fine marzo non è passato. Si ragiona sull'ipotesi di abolirlo ad aprile in vista delle vacanze di Pasqua, che quest'anno cade il 17 aprile, per accedere ai bar e ristoranti all'aperto e di mantenerlo almeno fino al 15 giugno per salire sui mezzi di trasporto e nei luoghi al chiuso. Sarebbe un modo per aiutare le aziende e gli operatori del Turismo, come ha specificato il ministro Garavaglia, che da giorni preme "per fare in fretta, per non rimanere indietro rispetto ai Paesi concorrenti come Francia e Spagna che hanno già fissato le date per l’eliminazione delle restrizioni".