Quando Meloni criticava gli attacchi militari USA: “Difendiamo diritto internazionale, non legge del più forte”

Era il 2018 quando Giorgia Meloni prese la parola in Parlamento per commentare, da leader di Fratelli d’Italia, gli attacchi effettuati dagli Stati Uniti in Siria, con Francia e Gran Bretagna. Disse che l’Italia doveva “difendere il diritto internazionale” e che non le conveniva “disconoscere le Nazioni Unite”. Oggi, a giudicare dalla reazione all’offensiva americana in Venezuela, la sua linea è decisamente cambiata.

"Penso che l'Italia, oggi, debba scegliere se difendere il diritto internazionale e, quindi, dire ‘no' alle azioni militari unilaterali, oppure stabilire che vige la legge del più forte, dove il diritto internazionale lo stabilisce chi ha la maggiore capacità militare". Potrebbero essere le parole di un esponente dei partiti politici che hanno criticato l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, avvenuto sabato 3 gennaio. Invece è ci che disse Giorgia Meloni, allora solo leader di Fratelli d'Italia, nell'aprile 2018.

Alla Camera si parlava dell'attacco effettuato dagli Stati Uniti in Siria, insieme a Francia e Gran Bretagna, nella notte tra il 13 e il 14 aprile a seguito del presunto uso di armi chimiche da parte del governo di Assad. Tre giorni dopo, in Parlamento si era presentato il presidente del Consiglio (cosa che oggi è diventata piuttosto rara) Paolo Gentiloni, per informare l'Aula sulla situazione. Tutti i partiti avevano risposto, e Giorgia Meloni era stata decisamente critica dell'intervento.

Il discorso di Meloni è conservato nel resoconto stenografico della seduta. La leader di FdI, dall'opposizione, fu decisamente critica del governo italiano: "Da una parte, voi dite: noi non partecipiamo a quell'attacco, e, dall'altra, sostenete che l'attacco di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Siria era legittimo". E "che quelli che, invece, sono contrari a quell'attacco, lo fanno perché sono amici di Putin e di Assad. Insomma, una ricostruzione un po' bambinesca, buona per i tweet, buona per la propaganda elettorale".

Leggi anche Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni

È quasi inutile sottolineare che, a quasi otto anni di distanza, la linea della presidente del Consiglio sembra essere decisamente cambiata. Dopo l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, Meloni è stata la leader europea che più si è schierata a supporto dell'attacco. Certo, ha detto che "l'azione militare esterna" non è "la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari". Ma ha subito chiarito che il governo "considera legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". La parola chiave è quella: "Legittimo".

Senza contare che, dal centrodestra, sono subito partiti gli attacchi a chi criticava l'operazione militare. In particolare, affermando che chi lo fa sia automaticamente un sostenitore di Nicolas Maduro. Un approccio non molto lontano da quello che, nel 2018, Meloni definiva "bambinesco" e "buono per la propaganda elettorale".

Tornando al 2018, allora Meloni insistette sui paletti che l'Italia doveva rispettare, pur facendo parte della Nato: "Siamo sempre stati leali", ma "non rientra tra gli impegni connessi con l'appartenenza alla Nato l'obbligo di seguire, e neanche di condividere, presidente Gentiloni, azioni militari unilaterali decise da uno o da più Stati membri". Perché, aggiunse, "la tattica del ‘se parte uno, partiamo tutti, e meniamo a testa bassa senza fare domande' è buona per le risse da bar, non per la politica internazionale".

La leader di Fratelli d'Italia sottolineò anche che gli Stati che avevano partecipato all'attacco (Usa, Francia, Gran Bretagna) avevano "degli interessi geopolitici in Siria. Non è che siamo solamente dei filantropi, eh, ci sono degli interessi geopolitici che qualcuno sta difendendo; sono i nostri interessi geopolitici? Permettetemi di avere qualche dubbio". Anche in questo caso, sorge immediato il paragone con l'esplicito interesse di Donald Trump per il petrolio venezuelano, che vorrebbe far estrarre alle compagnie petrolifere statunitensi.

Il punto chiave era proprio che, per Meloni, l'Italia era chiamata a "difendere il diritto internazionale e, quindi, dire ‘no' alle azioni militari unilaterali". Per non "stabilire che vige la legge del più forte". Perché "un'azione militare contro uno Stato" deve "essere fatta in seno alle Nazioni Unite o, almeno, con una vasta e trasversale partecipazione della comunità internazionale e non con azioni unilaterali di singoli Stati". Altrimenti si finisce nel "caos totale nelle relazioni internazionali". La legge del più forte, disse Meloni può essere utile "a potenze nucleari come gli Stati Uniti, la Francia o la Gran Bretagna. Non mi è esattamente chiaro perché dovrebbe essere utile, a una nazione militarmente un tantino meno attrezzata come l'Italia, disconoscere le Nazioni Unite".

La conclusione fu netta: "Fratelli d'Italia, in nome dell'interesse nazionale italiano, ribadisce la sua assoluta contrarietà ad ogni azione militare unilaterale, anche se viene giustificata con l'idea credibile delle ragioni umanitarie e anche se viene compiuta dai nostri storici alleati". Parole che oggi sembrano molto distanti.