Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Toscana 2025

Tra qualche ora, alle 15, chiuderanno i seggi per le elezioni regionali in Toscana 2025. A seguire arriveranno i primi exit poll, le rilevazioni all’uscita dalle urne, e successivamente le prime proiezioni. Nel pomeriggio sarà già possibile conoscere il nome del nuovo governatore, ma per i risultati definitivi da tutte le sezioni occorrerà attendere la tarda serata o le prime ore di domani.

Subito dopo arriveranno i primi exit poll, le rilevazioni effettuate all'uscita dalle urne, e successivamente, circa un'ora dopo, le prime proiezioni, sui dati reali, che daranno una stima del risultato complessivo a partire dai voti già scrutinati per le elezioni regionali in Toscana 2025.

Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Per sapere chi sarà eletto presidente tra Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), è possibile che si dovrà attendere qualche ora dopo la chiusura dei seggi, ma i risultati definitivi si conosceranno solo in tarda serata, non appena saranno stati scrutinati i voti di tutte le 3.922 sezioni. Alla chiusura dei seggi invece si potrà conoscere l'affluenza definitiva, dopo che alle 23 di ieri sera, dopo il primo giorno di voto, si era recato alle urne il 35,7% degli aventi diritto, con un'affluenza in calo di 10 punti rispetto alla tornata elettorale del 2020. Sarà possibile seguire lo spoglio dei voti in diretta sul sito del Viminale e tutti gli aggiornamenti si potranno leggere nel live di Fanpage.it.

A che ora arrivano i primi exit poll e proiezioni alle elezioni in Toscana

Come dicevamo, alle 15, alla chiusura dei seggi, arriveranno i primi exit poll di Opinio Italia per la Rai e dei principali istituti demoscopici. Gli exit poll sono i risultati dei sondaggi sulle intenzioni di voto tra gli elettori, espresse al seggio elettorale, subito dopo il voto. Circa un'ora dopo, intorno alle 16, arriveranno le prime proiezioni sui dati reali, ovvero la previsione statistica dei risultati complessivi delle elezioni, basata sulla reale distribuzione dei voti in un certo numero di sezioni elettorali

Quando arrivano i risultati definitivi delle regionali in Toscana

Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. Se i risultati confermeranno gli ultimi sondaggi, che danno ampiamente in testa il candidato del centrosinistra e attuale governatore, Eugenio Giani, sebbene per i risultati definitivi di tutte le sezioni bisognerà attendere la tarda serata di oggi o le prime ore di domani, il vincitore potrebbe essere già proclamato intorno alle ore 17 di oggi.

Dove seguire in diretta exit poll, proiezioni e risultati delle regionali

È possibile seguire su Fanpage.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale dello spoglio delle schede. Sul portale del ministero dell'Interno le percentuali verranno aggiornate man mano che lo scrutinio procede, nelle 3.922 sezioni, che comprendono tutte le province, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. Salvo cambiamenti di programma sia il candidato del cosiddetto campo largo, ovvero Eugenio Giani, che quello del centrodestra, Alessandro Tomasi, seguiranno il primo exit poll delle elezioni regionali, dalle rispettive abitazioni a Sesto Fiorentino (Firenze), e Pistoia. La candidata della Lista Toscana Rossa, Alessandra Bundu sarà invece al circolo Arci San Niccolò, in via San Niccolò a Firenze, dalle ore 15. Eugenio Giani, in caso di notizie a lui favorevoli dal primo exit poll, si sposterà poi nella sede della Regione Toscana di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, e successivamente al suo comitato elettorale in via Forlanini, nella zona di Firenze nord, dove dovrebbe rilasciare le sue prime dichiarazioni ufficiali alla stampa presente. Giani, secondo i sondaggi, è largamente favorito.