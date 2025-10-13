Elezioni Toscana, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza ferma al 35,7%. Chi vince tra Giani, Tomasi e Bundu

I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta oggi: seggi aperti fino alle ore 15:00. Dopo la chiusura delle urne lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra) cerca la riconferma contro il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi e la candidata con la lista Tosca Rossa, Antonella Moro Bundu. Ieri l'affluenza si è fermata al 35,70%, dieci punti in meno rispetto alle precedenti elezioni quando raggiunse il 45,89%.

È possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), o votare per un candidato Presidente e per una lista associata. In Toscana è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Toscana, risultati e ultime news:

– Gli orari dei seggi

– Chi sono i candidati alle regionali in Toscana

– Il fac simile delle schede elettorali e come si vota