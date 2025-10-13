Politica
Elezioni Toscana, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza ferma al 35,7%. Chi vince tra Giani, Tomasi e Bundu

I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 13 ottobre 2025, fino alle ore 15:00. A seguire lo spoglio per i risultati, i primi exit poll e le proiezioni dopo il dato definitivo sull’affluenza. Sfida a tre ta il governatore uscente Eugenio Giani (csx), Alessandro Tomasi (cdx) e Antonella Moro Bundu. Gli aggiornamenti sul voto e i risultati definitivi.

13 Ottobre 2025 07:00
Ultimo agg. 08:02
Immagine

I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta oggi: seggi aperti fino alle ore 15:00. Dopo la chiusura delle urne lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra) cerca la riconferma contro il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi e la candidata con la lista Tosca Rossa, Antonella Moro Bundu. Ieri l'affluenza si è fermata al 35,70%,  dieci punti in meno rispetto alle precedenti elezioni quando raggiunse il 45,89%.

È possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), o votare per un candidato Presidente e per una lista associata. In Toscana è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Toscana, risultati e ultime news:
Gli orari dei seggi 
Chi sono i candidati alle regionali in Toscana 
Il fac simile delle schede elettorali e come si vota 

08:00

A Firenze si conferma il record dell'affluenza

Anche alle 23 la circoscrizione di Firenze è quella in cui si è registrata l'affluenza più alta, al 40,15%. Si segnala comunque un calo rispetto a cinque anni fa, quando raggiunse il 49,96%.

A cura di Giulia Casula
07:30

Affluenza al 35,70% in Toscana dopo la prima giornata di consultazioni

La prima giornata di consultazioni si è chiusa alle 23 con un'affluenza al 35,70%, nettamente in calo rispetto alle regionali del 2020. Lo stacco rispetto a cinque anni fa è di ben dieci punti percentuali (45,89%).

A cura di Giulia Casula
07:13

A che ora chiudono i seggi oggi lunedì 13 ottobre

Oggi, lunedì 13 ottobre, i seggi per le regionali in Toscana chiuderanno alle 15. Questo significa che i cittadini che ancora non hanno votato avranno solo la mattinata e il primo pomeriggio per farlo.

A cura di Giulia Casula
07:01

Elezioni in Toscana 2025, aperti i seggi per le regionali: news in diretta

Seggi aperti anche oggi in Toscana per le elezioni regionali. I cittadini potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 15. Poi comincerà lo spoglio e inizieranno ad arrivare exit poll e proiezioni in attesa dei risultati definitivi. Su Fanpage.it gli aggiornamenti in diretta per scoprire chi vince tra Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Moro Bundu.

A cura di Giulia Casula
Politica Italiana
