Elezioni Toscana, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza ferma al 35,7%. Chi vince tra Giani, Tomasi e Bundu

I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta oggi: seggi aperti fino alle ore 15:00. Dopo la chiusura delle urne lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra) cerca la riconferma contro il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi e la candidata con la lista Tosca Rossa, Antonella Moro Bundu. Ieri l'affluenza si è fermata al 35,70%, dieci punti in meno rispetto alle precedenti elezioni quando raggiunse il 45,89%.
È possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), o votare per un candidato Presidente e per una lista associata. In Toscana è previsto anche il voto disgiunto.
Elezioni regionali in Toscana, risultati e ultime news:
– Gli orari dei seggi
– Chi sono i candidati alle regionali in Toscana
– Il fac simile delle schede elettorali e come si vota
A Firenze si conferma il record dell'affluenza
Anche alle 23 la circoscrizione di Firenze è quella in cui si è registrata l'affluenza più alta, al 40,15%. Si segnala comunque un calo rispetto a cinque anni fa, quando raggiunse il 49,96%.
Affluenza al 35,70% in Toscana dopo la prima giornata di consultazioni
La prima giornata di consultazioni si è chiusa alle 23 con un'affluenza al 35,70%, nettamente in calo rispetto alle regionali del 2020. Lo stacco rispetto a cinque anni fa è di ben dieci punti percentuali (45,89%).
A che ora chiudono i seggi oggi lunedì 13 ottobre
Oggi, lunedì 13 ottobre, i seggi per le regionali in Toscana chiuderanno alle 15. Questo significa che i cittadini che ancora non hanno votato avranno solo la mattinata e il primo pomeriggio per farlo.
Elezioni in Toscana 2025, aperti i seggi per le regionali: news in diretta
Seggi aperti anche oggi in Toscana per le elezioni regionali. I cittadini potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 15. Poi comincerà lo spoglio e inizieranno ad arrivare exit poll e proiezioni in attesa dei risultati definitivi. Su Fanpage.it gli aggiornamenti in diretta per scoprire chi vince tra Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Moro Bundu.