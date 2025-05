video suggerito

Polemica per la foto dei bimbi in gita alla moschea in ginocchio, Lega: "Cancellano le nostre radici" In Veneto scoppia la polemica per la scelta di un istituto paritario cattolico di portare i bambini in visita in una moschea. A far discutere soprattutto una foto dei bambini inginocchiati all'interno dell'edificio religioso davanti all'imam. Salvini: "Alla faccia della reciprocità".

A cura di Annalisa Cangemi

Scoppia la polemica in Veneto per via di una foto che ritrae alcuni bambini di un asilo paritario della Fism (la Federazione italiana scuole materne) di Ponte della Priula, frazione di Susegana, in provincia di Treviso, che sono stati portati a visitare una moschea del territorio, mercoledì scorso. Nell'immagine si vedono i piccoli inginocchiati, mentre imitano il gesto tipico della preghiera dei fedeli musulmani.

Come è stato spiegato sulla pagina Facebook della scuola, che ha diffuso alcune foto della gita, i bambini "ripetono il gesto mostrato loro dall'imam, che ci ha spiegato come prega un musulmano. Non stavano pregando in direzione La Mecca, ha detto la direttrice Stefania Bazzo.

Le motivazioni della scuola

La gita, come ha scritto il Corriere della Sera, ha coinvolto tre classi. Nell'istituto ci sono molti bambini musulmani, e così la direttrice e alcune docenti hanno pensato di organizzare questa attività didattica, per creare un "ponte tra culture diverse. "Nel nostro asilo ci sono bambini di tutte le etnie – ha detto al Corriere Stefania Pillon, insegnante – molti hanno tradizioni e culture di cui spesso sappiamo poco. Abbiamo voluto portare i nostri bimbi in moschea per far conoscere loro meglio un aspetto della vita quotidiana dei loro compagni".

Il venerdì le famiglie musulmane della zona si ritrovano nel centro islamico Emanet di Susegana. "Per noi è stato un onore poter mostrare ai bambini cosa succede nel nostro centro", ha detto l'imam Avnija Nurceski, che è anche familiare di un alunno.

"La scuola, che è una paritaria parrocchiale di ispirazione cristiana è molto attenta nei confronti della molteplicità culturale e religiosa che caratterizza il nostro territorio – ha detto Stefania Bazzo, la direttrice – questa sensibilità vede protagonisti i bambini, le famiglie e tutta la comunità educante e si fonda sul rispetto della multiculturalità che caratterizza il tessuto sociale, senza penalizzare la nostra tradizione ma valorizzando il bene che nasce dall’incontro tra nazionalità e culture diverse".

Proprio con questo spirito un mese fa, alla fine del Ramadan, durante la festa di Eid Mubarak, ai bambini sono stati distribuiti degli opuscoletti per spiegare cosa stessero celebrando i compagni. E lo stesso, racconta il Corriere, avviene anche in occasione di celebrazioni religiose cristiane che sono parte dei principi fondanti della scuola: per esempio i bambini dell'asilo prima di mangiare sono invitati a fare il il segno della croce e spesso tutti insieme, anche i bambini musulmani, si recitano le preghiere in occasione delle festività.

L'attacco della Lega

"Prima il Ramadan nelle chiese, ora i bambini dell'asilo portati in moschea a pregare rivolti verso La Mecca. In silenzio, l'identità europea viene smantellata. E c'è ancora chi parla di dialogo quando l'unico messaggio che passa è quello della sottomissione culturale. Questo non è il futuro che vogliamo per i nostri figli", ha commentato l'europarlamentare Paolo Borchia, capo delegazione al Parlamento europeo e vicesegretario della Liga Veneta, in merito alla visita organizzata per i bambini in una moschea a Ponte della Priula (Tv). "Difendere la nostra cultura significa dire dei no chiari. No alla cancellazione delle nostre radici, no all'educazione che confonde l'integrazione con la resa. Sveglia, Europa!", ha aggiunto l'eurodeputato del Carroccio.

Alberto Villanova, capogruppo della Lista Zaia e della Lega in Regione, ha detto che quelle immagini sono "Agghiaccianti" e fanno gelare il sangue", e non sono altro che "una provocazione".

Matteo Salvini ha pubblicato un post sui social, per commentare la vicenda, allegando la foto della notizia pubblicata in prima pagina da Libero: "Alla faccia della reciprocità".

A questi attacchi ha risposto Rachele Scarpa (Pd), parlamentare trevigiana: "A questo deve servire la scuola: a far conoscere per insegnare a capire e ad accettare".