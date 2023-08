Pichetto Fratin incontrerà gli attivisti di Ultima Generazione: “Ma basta azioni contro i monumenti” Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, incontrerà gli attivisti di Ultima Generazione. Ma ha ribadito: “Basta con le azioni contro il patrimonio artistico e culturale”.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, incontrerà gli attivisti di Ultima Generazione. Lo ha annunciato lui stesso in una lettera aperta pubblicata su Repubblica, sottolineando però che le azioni contro i monumenti devono finire. "Davanti a quello che sta avvenendo nessuno può permettersi di negare e neppure di minimizzare. Come ho avuto modo di ribadire: non è il momento storico dei catastrofisti ma neppure quello dei negazionisti. Serve realismo. Il senso della responsabilità ci obbliga all’azione, senza seguire ideologie di sorta", ha scritto il ministro, assicurando che il governo è determinato nel seguire le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatico.

Quello del contrasto al cambiamento climatico, ha proseguito il ministro, è anche uno dei principi affermati dalla Costituzione, che tutela appunto l'ambiente. "Ho deciso di incontrare alcuni rappresentanti di Ultima Generazione, un’associazione che ha chiesto di essere ricevuta per manifestare le proprie posizioni sui fenomeni climatici sempre più estremi che colpiscono l’Italia e l’Europa come altre aree del mondo. Sono stato però molto chiaro quando ho acconsentito alla loro richiesta: il governo li incontra nel pieno rispetto dell’articolo 21 della Costituzione secondo il quale ‘tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero’, ma questi ragazzi, che certamente raccolgono alcune istanze, non possono essere portatori della verità, soprattutto se rappresentano le loro idee col metodo della violenza".

Il ministro ha proseguito affermando di essere consapevole che la sua scelta attirerà alcune critiche, ma che ascolterà gli attivisti "nella speranza di far loro comprendere che va immediatamente interrotta ogni azione volta ad ‘aggredire’ i monumenti del nostro Paese". E ancora: "È un patrimonio storico e culturale che tutti devono impegnarsi a custodire e valorizzare. Non a danneggiare".