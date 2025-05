video suggerito

Pesticidi negli alimenti: l’EFSA rassicura, i residui restano nei limiti e il rischio per la salute è basso Il nuovo rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare conferma che gli alimenti consumati in Europa presentano livelli di pesticidi ampiamente sotto controllo. I risultati raccolti nel 2023 su oltre 146mila campioni mostrano un’elevata conformità alla normativa UE e un’esposizione molto bassa per i consumatori. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesca Moriero

Ogni anno, l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, raccoglie e analizza migliaia di campioni di alimenti per verificare la presenza di residui di pesticidi, cioè quelle sostanze chimiche usate per proteggere le coltivazioni da insetti, funghi o erbe infestanti. Il monitoraggio serve a valutare quanto questi residui siano presenti negli alimenti che arrivano sulle nostre tavole e se i livelli rilevati possano rappresentare un rischio per la salute. Nel suo ultimo rapporto, basato sui dati raccolti nel corso del 2023, l'EFSA ha confermato un quadro stabile e rassicurante: nella stragrande maggioranza dei casi, i residui sono ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa europea. Di conseguenza, l'esposizione dei consumatori europei è considerata molto bassa, e quindi poco preoccupante dal punto di vista sanitario.

Pesticidi nei cibi: che cosa ha analizzato l'EFSA

Nel 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha avviato, come ogni anno, un'ampia campagna di analisi su alcuni tra gli alimenti più presenti nella dieta dei cittadini europei; il controllo è avvenuto nell'ambito del programma europeo di monitoraggio coordinato, che coinvolge tutti gli Stati membri insieme a Norvegia e Islanda. Questo programma si basa su campionamenti casuali: gli alimenti vengono selezionati senza seguire un criterio di rischio, proprio per avere una fotografia realistica e rappresentativa di ciò che effettivamente si consuma ogni giorno. Nel 2023 sono stati raccolti 13.246 campioni, appartenenti a una lista di dodici prodotti alimentari scelti perché molto diffusi sulle tavole europee; tra questi figurano ortaggi come carote e cavolfiori, frutti come kiwi, arance e pere, alimenti di base come patate, riso integrale e segale, ma anche fagioli secchi, cipolle e due prodotti di origine animale: fegato bovino e grasso di pollo. Questa lista non cambia ogni anno: i prodotti vengono analizzati a rotazione, ogni tre anni, per poter osservare eventuali cambiamenti nel tempo. E i risultati? Sono rassicuranti. Nel 99% dei casi, infatti, i campioni analizzati rispettavano pienamente i limiti previsti dalla normativa europea. In particolare, il 70% degli alimenti non conteneva residui misurabili di pesticidi, mentre un altro 28% ne conteneva in quantità molto basse, comunque entro i limiti di legge. Solo il 2% dei campioni ha invece superato la soglia massima consentita, ma dopo aver tenuto conto del margine d'errore previsto nei metodi di laboratorio, la percentuale effettiva di non conformità si è fermata all'1%.

Numeri, dunque, che mostrerebbero un sistema di vigilanza solido e una qualità complessiva degli alimenti che rimane alta. Non si tratterebbe poi di un caso isolato: le percentuali sono praticamente identiche a quelle registrate nel 2020, a conferma di una situazione stabile.

Controlli mirati: cosa succede quando si cerca dove è più probabile trovare residui

Oltre ai controlli casuali, gli Stati membri portano avanti controlli più mirati attraverso un altro programma, il programma chiamato MANCP (Programma di controllo nazionale pluriennale). In questo caso, i campioni vengono scelti in base al rischio: si controllano cioè alimenti che, per tipo o provenienza, potrebbero essere più esposti alla presenza di pesticidi. Nel 2023 sono stati analizzati 132.793 campioni attraverso questi controlli. Anche in questo caso, i risultati sono stati ampiamente positivi: il 98% degli alimenti era conforme alla legge. Più nel dettaglio:

il 58% dei campioni non presentava residui rilevabili,

il 38,3% conteneva residui ma sempre entro i limiti,

solo il 3,7% superava la soglia massima e,

il 2% è stato effettivamente considerato non conforme.

Questi dati sono in linea con quelli raccolti negli anni precedenti, a conferma di una situazione stabile e sotto controllo.

Anche per la salute il rischio resta basso

Uno degli aspetti più importanti del lavoro dell'EFSA è poi la valutazione del rischio alimentare. Cosa significa nella pratica? Vuol dire capire se, sulla base della quantità di pesticidi trovata nei vari alimenti, un consumatore europeo tipo potrebbe essere esposto a una dose superiore a quella considerata sicura. Anche sotto questo profilo, i risultati raccolti nel 2023 portano a una conclusione rassicurante: l’esposizione stimata dei cittadini europei ai residui di pesticidi è molto bassa, ben al di sotto delle soglie che potrebbero far pensare a un rischio concreto per la salute. L'EFSA, dunque, ribadisce quanto già detto negli anni passati: mangiare i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea non comporta pericoli rilevanti legati ai pesticidi, almeno per quanto emerge dai dati disponibili.

Raccomandazioni per mantenere alta l’attenzione

Nonostante il quadro positivo, il rapporto dell'EFSA include anche una serie di suggerimenti rivolti ai Paesi membri, con l’obiettivo di rendere i controlli ancora più efficaci. Tra le raccomandazioni principali, l'Agenzia invita a:

Indagare più a fondo i casi in cui si verifica una non conformità

Prestare attenzione alle combinazioni tra determinati pesticidi e specifiche colture, che potrebbero generare più facilmente problemi,

Mantenere alta la sorveglianza sugli alimenti importati da Paesi extra-UE, che spesso sono più esposti al rischio di superare i limiti consentiti.

L'EFSA ha reso poi disponibile un strumento interattivo che permette a cittadini, operatori e istituzioni di esplorare i dati raccolti, grazie a grafici e tabelle consultabili online.