Perchè il Dis ha presentato un esposto contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi Il Dis ha presentato un esposto alla procura di Perugia per la diffusione di un documento riservato dell'Aisi su Gaetano Caputi. Il caso ha scatenato tensioni tra politica e magistratura, con accuse al procuratore di Roma Francesco Lo Voi per violazione della riservatezza.

A cura di Francesca Moriero

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che coordina i servizi segreti italiani, ha deciso di presentare un esposto alla procura di Perugia per la divulgazione di un documento riservato all'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Questo documento, che contiene informazioni su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è finito tra gli atti di un procedimento che vede contrapposti lo stesso Caputi e alcuni giornalisti del quotidiano Domani, ed è stato reso pubblico.

Al centro della vicenda c’è il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, già oggetto di critiche da parte della maggioranza per la sua gestione del caso del generale libico Njeem Osama Almasri, accusato dalla Corte Penale internazionale di crimini contro l'umanità. Le accuse nei suoi confronti si sono intensificate dopo che il sottosegretario Alfredo Mantovano lo ha indicato come responsabile di aver inserito nei fascicoli giudiziari il documento riservato dell'Aisi, rendendolo così accessibile alle parti in causa e, di conseguenza, pubblico.

Cosa è successo

Tutto è iniziato con una denuncia presentata da Caputi alla procura di Roma contro il quotidiano Domani, colpevole, a suo dire, di aver pubblicato articoli lesivi della sua reputazione. Nel corso dell'inchiesta, è emerso che l'Aisi aveva effettuato tre accessi alla banca dati fiscale Punto Fisco per raccogliere informazioni su di lui: il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha quindi chiesto chiarimenti al Dis, che ha risposto con un documento riservato firmato dal direttore dell'Aisi, Bruno Valensise. Quel documento, però, è stato inserito negli atti dell'indagine ed è finito nelle mani dei legali dei giornalisti indagati, portando alla sua pubblicazione su Domani. Questo ha scatenato un caso politico e giudiziario, con l'accusa che la riservatezza delle informazioni sia stata compromessa.

Le accuse contro il procuratore Lo Voi

Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi si è trovato al centro delle polemiche, soprattutto da parte della maggioranza: già criticato duramente per il caso Almasri, che vede coinvolta la premier Giorgia Meloni e altri ministri, Lo Voi è stato attaccato anche dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano che lo ha accusato di aver commesso un grave errore nel rendere pubblico un documento riservato. L'esposto del Dis alla procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati in servizio nella Capitale, segnala una possibile violazione dell'articolo 42, comma 8, della legge 124 del 2007. Secondo questa norma, quando un magistrato riceve documenti classificati, deve garantire che siano conservati in modo da proteggerne la riservatezza. In questo caso, invece, il documento sarebbe stato divulgato senza le necessarie precauzioni.

Ora spetta alla procura di Perugia stabilire se ci sia stata una violazione della legge sulla gestione delle informazioni sensibili o meno. Se l'accusa venisse confermata, potrebbero esserci ripercussioni non solo sul piano giudiziario, ma anche politico. La vicenda rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra politica e magistratura, in un contesto già segnato da forti tensioni istituzionali.