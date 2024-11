video suggerito

Papa Francesco fa visita a Emma Bonino in convalescenza dopo il ricovero Emma Bonino, in convalescenza dopo il ricovero in ospedale, ha ricevuto a sorpresa la visita di Papa Francesco nella sua abitazione romana.

A cura di Annalisa Cangemi

Papa Francesco a sorpresa si è recato a casa dell'ex ministra Emma Bonino. La notizia è stata diffusa da la Repubblica. La leader redicale, 76 anni, lo scorso 17 ottobre è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Dopo la degenza ospedaliera, una settimana dopo è stata ricoverata in una struttura privata a Roma, da cui è uscita lo scorso 30 ottobre. Il ricovero era stato necessario a seguito di difficoltà respiratorie.

Il Pontefice è arrivato sotto casa dell'ex ministra con una Cinquecento bianca, e si è fermato a colloquio con lei per una ventina di minuti. Quando il Santo Padre è uscito dal portone dell'abitazione dell'ex parlamentare di Più Europa, nei pressi di Campo de' Fiori, si sono fermate diverse persone, che gli hanno domandato come stesse Bonino. "Benissimo", ha risposto il Papa.

Una volta uscita dalla clinica era stata la stessa Bonino a scrivere un messaggio sui social, per annunciare una pausa dalla politica: "Come sapete nelle scorse settimane sono stata ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito e poi in una clinica, da dove sono stata dimessa qualche giorno fa. Stavolta mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica: prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. Ma voglio recuperare le forze e voglio recuperarle in fretta, c’è tanto da fare. Sto lavorando sodo per riprendere le mie attività, per portare avanti le battaglie più importanti in questo momento. Quella sulla cittadinanza per gli stranieri, quella sull’eutanasia".

Papa Francesco ed Emma Bonino si sono incontrati diverse volte in questi anni. Al centro dei loro dialoghi c'è stato soprattutto il tema dei migranti. Nel febbraio del 2016 Papa Francesco ha incluso Bonino "tra i grandi dell'Italia di oggi". In questo elenco c'era l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e anche, tra i "grandi dimenticati", l'allora sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Napolitano, secondo il Pontefice, ha fatto un "gesto di eroicità patriottica", quando ha accettato l'incarico per la seconda volta. Mentre Bonino "ha offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa". E anche se non la pensa come la Chiesa, "pazienza", ha detto Papa Francesco, "bisogna guardare alle persone, a quello che fanno".