Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori, +Europa: "In miglioramento" Emma Bonino, ex ministra e senatrice, è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver avuto delle difficoltà respiratorie. Si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma, e stando a quanto riportato dal suo partito +Europa sarebbe in "netto miglioramento".

A cura di Luca Pons

Emma Bonino, 76 anni, è ricoverata da ieri pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Nella giornata di ieri aveva accusato delle difficoltà respiratorie. Lo ha fatto sapere l'ufficio stampa di +Europa. Al momento, Bonino starebbe rispondendo bene alle terapie e risulterebbe in "netto miglioramento".

Bonino, che nel corso della sua carriera politica ha ricoperto la carica di deputata, senatrice, parlamentare europea, ministra e commissaria europea, ha iniziato la sua militanza con il Partito radicale nel 1975 lottando per legalizzare l'aborto. Diventata deputata nel 1976, nel 1979 è stata eletta al Parlamento europeo. Negli anni, come detto, è stata anche commissaria europea – dal 1995 al 1999, con la delega agli Aiuti umanitari – e più volte ministra: nel governo Prodi dal 2006 al 2008, e nel governo Letta dal 2013 al 2014. Nel 2017 ha lanciato la lista +Europa, poi diventata un partito.

Sono noti i suoi problemi di salute. Nel 2015 ha fatto sapere di aver un tumore al polmone sinistro e di essersi quindi sottoposta a un ciclo di chemioterapia. Nonostante ciò non ha lasciato l'attività politica, e a ottobre dello scorso anno ha fatto sapere di essere guarita dal tumore, dopo otto anni. Al momento, non si sa nulla sulle difficoltà respiratorie registrate ieri. Fonti di +Europa, contattate da Fanpage.it, hanno ribadito che Bonino sta rispondendo bene alle terapie, e che in questo momento sembra essere in netto miglioramento rispetto a ieri.