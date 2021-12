Obbligo vaccinale a scuola, arriva la super app del ministero per i controlli Domani scatta l’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico. Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che è pronta la piattaforma per i controlli da parte dei dirigenti scolastici.

A cura di Annalisa Cangemi

Domani, 15 dicembre scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, che riguarda insegnanti, personale amministrativo della scuola e dirigenti scolastici, con contratti a tempo determinato o indeterminato, ma non i lavoratori esterni alla scuola, come, gli addetti alle mense o alle pulizie, per i quali continuerà a bastare la certificazione verde.

Viale Trastevere ha messo a disposizione degli istituti un nuovo strumento, che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nei controlli, che saranno automatici, come per il Green Pass. Potranno essere eseguiti da un dirigente o da un suo delegato come accaduto a settembre.

"Domani, 15 dicembre, entra in vigore l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico per le cui verifiche è necessaria la Super app che permette l'interoperabilità tra il Sidi e la Piattaforma Nazionale Dgc. L'Anp ha sollecitato più volte l'Amministrazione sul punto ma solo oggi abbiamo appreso, da fonti attendibili, che la Superapp, ricalibrata sul nuovo scenario normativo, sarà effettivamente resa disponibile", ha fatto sapere il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli.

"L'Anp, con lo spirito costruttivo e di servizio che la contraddistingue, continua a supportare i colleghi – sempre più stanchi e provati – nella gestione delle procedure connesse al nuovo adempimento sostituendosi all'Amministrazione, che, spiace constatarlo, è sempre più restia a fornire chiare indicazioni su quanto non immediatamente ricavabile dalla norma e, quando lo fa, sempre sul filo di lana", ha aggiunto.

Come funziona la super app del ministero

In pratica, come viene spiegato in una circolare che il ministero ha inviato oggi alle scuole, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui gli istituti possono accedere, e che si affianca alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del Green pass. In questo modo dirigenti scolastici, che sono le figure incaricate per le verifiche, attraverso un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate, potranno monitorare lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola struttura.

È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente le variazioni dello stato di vaccinazione del personale. Nella nota del ministero sono disponibili i dettagli su come accedere alla piattaforma, come utilizzarla e le informazioni sul rispetto della privacy. L'operazione, come già previsto per il Green pass, potrà essere svolta dal dirigente o da un suo delegato. Resta in funzione l'Help Desk di assistenza, già attivato dal Ministero in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, per supportare le scuole in caso di dubbi e necessità.