Nuove regole su quarantena alla scuola materna, primaria e secondaria: chi deve fare dad e tamponi Il governo ha cambiato le regole per quanto riguarda le quarantene a scuola, sia alla materna che alle elementari, ma anche alle medie e superiori. Vediamo quando e per chi scatta la didattica a distanza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il governo ha deciso di cambiare nuovamente le regole sulla quarantena in classe. La scuola è uno dei punti fondamentali del nuovo decreto Covid approvato il 2 febbraio in Consiglio dei ministri, dopo settimane di polemiche sulla gestione dei casi positivi e delle relative quarantene. Si alza nettamente l'asticella: la didattica a distanza scatterà con più casi rispetto a prima, mentre si rendono più uniformi possibile le misure tra i vari cicli scolastici. Le regole entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sostanza a partire da lunedì si comincerà a usare le nuove regole, perciò cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta, quali sono le differenze e soprattutto come bisogna comportarsi in tutti i diversi scenari.

Scuola dell'infanzia: quando viene sospesa l'attività alla materna

Nelle scuole per l'infanzia, materne o asili nido, cambiano di molto le regole. Fino a ora era previsto che tutta la classe andasse a casa, con attività sospesa, per dieci giorni non appena fosse registrato un caso positivo al Covid. La soglia per lo stop alla scuola in presenza viene alzata notevolmente: fino a quattro casi positivi si prosegue con la normale attività, con i maestri e le maestre che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultimo caso di positività riscontrato. Se i casi diventano cinque – un vero e proprio cluster – la didattica è sospesa per cinque giorni.

Quarantena alla scuola elementare, le regole su dad e tamponi

Alle elementari c'è la prima distinzione, che poi caratterizzerà le nuove regole sulla quarantena anche per quanto riguarda le scuole medie e superiori: gli studenti vaccinati e non vaccinati devono seguire protocolli differenti. Fino a quattro casi di positività al Covid in classe si continua con la didattica in presenza, ma gli insegnanti e gli alunni che hanno almeno sei anni devono indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla scoperta dell'ultimo caso. E inoltre, se dovessero comparire sintomi, è obbligatorio sottoporsi a tampone – molecolare, rapido o anche quello fai da te – e se dovessero continuare anche al quinto giorno dall'ultimo contatto. Dal quinto caso positivo in classe parte il doppio binario: chi è vaccinato con doppia dose o guarito da meno di 120 giorni e chi ha ricevuto la terza dose può restare in classe con la mascherina Ffp2; chi, invece, non è vaccinato o è guarito o vaccinato con doppia dose da più di 120 giorni va in didattica a distanza per cinque giorni (che viene chiamata didattica digitale integrata).

Leggi anche Quando arriverà il vaccino anti Covid per i bambini da 0 a 5 anni

Le regole sulla quarantena nella scuola secondaria per vaccinati e non

Le regole sono ancora diverse per medie e superiori, dove però c'è sempre questo doppio binario. Con un caso positivo tra gli studenti ci si deve mettere le mascherine Ffp2 tutti quanti, ma si resta in classe. Dal secondo caso di positività al Covid scatta la distinzione: chi ha fatto la terza dose, è guarito da meno di 120 giorni o ha ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni resta in classe; chi non è vaccinato, è guarito da più di 120 giorni o si è vaccinato con doppia dose da più di 120 giorni deve andare in didattica a distanza (didattica digitale integrata, anche qui, visto che si svolge un po' in presenza un po' da casa). Anche in questo caso si tratta di cinque giorni.