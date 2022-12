Niente tampone per uscire dall’isolamento e Green pass, cosa cambia con le nuove regole sul Covid Il centrodestra al Senato ha picconato, a colpi di emendamenti, le ultime regole Covid rimaste in vigore: con le modifiche al decreto Rave saltano il tampone per uscire dall’isolamento, il Green pass nelle strutture sanitarie e le multe da 100 euro per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le regole sul Covid cambiano ancora, stavolta in maniera quasi definitiva. Il passaggio si è consumato nei giorni scorsi in Senato, durante la fase di discussione del decreto Rave. Nel testo, adottato d'urgenza dal governo Meloni, oltre alle norme per contrastare quel tipo di manifestazioni non autorizzate c'era anche spazio per alcuni provvedimenti sul Covid. Nello specifico si trattava della fine dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, anticipato rispetto alla sua scadenza naturale del 31 dicembre. Con l'occasione della conversione in legge, però, il testo è stato ampiamente modificato nella parte che riguarda le misure di contrasto alla pandemia di Covid. E ora, una volta emendato e approvato a Palazzo Madama, arriverà blindato alla Camera dove dovrà essere convertito così com'è prima della scadenza. Insomma, è praticamente impossibile modificarlo di nuovo.

Le novità riguardano diversi ambiti delle regole Covid, tra cui alcuni ancora da chiarire. Probabilmente saranno necessarie delle circolari del ministro Schillaci, ma in generale gli ultimi pezzi dell'impianto di contrasto alla pandemia rimasti in piedi vengono sostanzialmente abbattuti.

A colpi di emendamenti della maggioranza, approvati dal centrodestra, il testo del decreto Rave ora prevede una serie di novità: