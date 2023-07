Nei sondaggi il salario minimo piace a tre italiani su quattro, ma 9 euro all’ora è troppo poco Il salario minimo legale a 9 euri l’ora lordi è uno dei cavalli di battaglia su cui le opposizioni punteranno nelle prossime settimane. Il governo Meloni si è detto contrario, ma un sondaggio di YouTrend rileva che la maggior parte dell’elettorato – anche chi vota centrodestra – sarebbe favorevole, anche a cifre più alte.

A cura di Luca Pons

La maggior parte delle opposizioni – Pd, M5s, Azione, Verdi-Sinistra e +Europa – ha deciso di presentare insieme una proposta di legge per il salario minimo legale a 9 euro l'ora. Questa sarà discussa in Parlamento il 28 luglio. Il governo Meloni, con dichiarazioni della ministra del Lavoro Marina Calderone e anche della stessa presidente del Consiglio, ha già chiarito che la sua posizione è contraria. Nei sondaggi, invece, sembra che la proposta sia piuttosto popolare.

In una rilevazione svolta da YouTrend per SkyTg24, infatti, emerge che sarebbe favorevole il 75% degli italiani. Tre su quattro, insomma. Si è invece detto contrario il 18% degli intervistati, mentre il restante 7% non aveva un opinione sul tema. Si tratta, comunque, di un allineamento piuttosto netto a favore della proposta.

Il sostegno peraltro non arriva solamente degli elettori dei partiti che hanno presentato il disegno di legge. Certo, tra di loro si osserva quasi un plebiscito: il sondaggio mostra che l'89% dei sostenitori del Movimento 5 stelle vogliono un salario minimo legale, quota che sale al 91% per il Partito democratico. Ma anche gli elettori del centrodestra non si tirano indietro. Tra chi vota Fratelli d'Italia, il 71% è favorevole a una soglia minima di stipendio imposta per legge. Negli altri partiti del centrodestra, la quota scende leggermente al 67%, ma si parla comunque di due elettori su tre.

Semmai, l'aspetto in cui la proposta delle opposizioni viene criticata – sempre stando al sondaggio di YouTrend – è che l'importo è troppo basso. Per il 48% degli intervistati, infatti, la somma di 9 euro lordi all'ora non è sufficiente. Il 38% la reputa corretta, invece, mentre un 3% dei partecipanti ha detto che la cifra dovrebbe essere abbassata.

Di quanto dovrebbe essere il salario minimo, allora? La stessa rilevazione ha raccolto le risposte degli italiani anche su questo. Al di là delle proposte politiche esistenti, solo per il 12% degli italiani la cifra giusta dovrebbe essere al di sotto dei dieci euro all'ora lordi. Il 17% pensa invece che proprio dieci euro all'ora siano la somma corretta.

Anche se una buona parte delle persone coinvolte ha fatto un passo indietro davanti alla richiesta di indicare una cifra precisa (il 33%), la maggioranza relativa è stata decisamente ambiziosa. Il 15% degli italiani ha indicato una cifra tra il 10 e i 12 euro lordi all'ora, mentre ben il 23% ha scritto una somma al di sopra dei 12 euro. L'importo medio indicato, nel complesso, è stato di 12,40 euro l'ora. Oltre tre euro in più rispetto alla proposta che le opposizioni hanno presentato e che la maggioranza, se le cose andranno come sembra al momento, boccerà nelle prossime settimane.