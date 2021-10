Nei musei non si dovrà più rispettare il metro di distanza dalle altre persone: le novità in arrivo All’interno dei musei non si dovrà più rispettare l’obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro. È quanto si legge nella bozza finita sul tavolo del Consiglio dei ministri, in cui viene “soppressa” appunto la norma che stabiliva di mantenere un metro di distanza dagli altri visitatori. Il nuovo decreto sulle riaperture sarà in vigore dall’11 ottobre.

A cura di Annalisa Girardi

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto sulle riaperture. Provvedimento che riporta al 100% della capienza il limite massimo in cinema, teatri e luoghi della cultura in zona bianca. All'interno dei musei, inoltre, non si dovrà più rispettare l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro. È quanto si legge nella bozza finita sul tavolo del governo, in cui viene "soppressa" la norma che stabiliva di mantenere un metro di distanza dagli altri visitatori.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dall'11 ottobre. Rimane sempre obbligatorio indossare la mascherina, così come per l'ingresso resta necessario esibire il Green Pass. "Finalmente la cultura ricomincia a vivere. Dall'11 ottobre cinema, teatri, e concerti al chiuso e all'aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e Green Pass. Negli stadi e nei palasport per la musica stesse regole dello sport", ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del Green Pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza", ha aggiunto il ministro abbandonando il Cdm.

Leggi anche Il Green Pass non serve per votare alle elezioni comunali: tutte le regole anti Covid

Anche la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha commentato le nuove misure, confermando che per il settore dello spettacolo la capienza tornerà al 100% sia al chiuso che all'aperto. E ancora: "Il provvedimento del governo sulle capienze è una boccata d'ossigeno per l'intero Paese e per tante attività economiche. Il Green Pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di conseguenza in queste ultime settimane i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi sono sensibilmente calati". Quindi l'annuncio sulle novità in arrivo in zona bianca, per poi ribadire: "In tutti questi luoghi sarà possibile accedere con il Green Pass, vero strumento di libertà che ci sta gradualmente riportando alla normalità".