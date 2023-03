Naufragio di Crotone, cosa non ha funzionato nella catena dei soccorsi ai migranti Dalla prima segnalazione di Frontex al naufragio della barca che trasportava circa 200 migranti vicino a Crotone sono passate diverse ore. La Guardia di finanza avrebbe tentato un intervento, fermato dalle condizioni meteo. La Guardia costiera, invece, non sarebbe stata attivata fino a dopo il naufragio.

A cura di Luca Pons

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza immigrazione ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il naufragio di Crotone che ha portato alla morte di 66 persone migranti, tra cui 14 bambini, è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Nei giorni successivi, sono arrivate le reazioni della politica – anche con le frasi controverse del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi – e delle organizzazioni umanitarie. Non è stato immediatamente chiaro come si fossero svolte le operazioni di salvataggio: il governo Meloni ha ribadito più volte che "non c'è stato alcun ritardo" nei soccorsi, ma dalle ricostruzioni sembra che la questione sia più complessa.

Quando è arrivata la prima segnalazione e perché non sono partiti i soccorsi

La barca che portava a bordo circa duecento persone migranti è partito nella notte tra il 21 e il 22 febbraio da Cesme (Smirne), in Turchia. Dopo tre giorni, attorno alle ore 22 di sabato 25 febbraio, un aereo di Frontex l'ha intercettata a circa 40 miglia dalle coste italiane. Frontex è l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, per regola, non interviene nei soccorsi ma segnala le imbarcazioni alle autorità competenti.

Secondo le ricostruzioni, verso le 22 di sabato Frontex ha avvisato diverse autorità di polizia che compongono l'Internation coordination centre. Tra queste c'è anche la Guardia di finanza italiana. Non c'è, invece, la Guardia costiera, come comunque è stata messa in copia. Secondo quanto comunicato dalla Guardia costiera, la segnalazione di Frontex parlava di una imbarcazione che navigava "regolarmente" e che si trovava "in buone condizioni di galleggiabilità, con una persona sola visibile sulla coperta".

Frontex, però, ha detto tramite un suo portavoce di aver segnalato anche "possibili altre persone sottocoperta", individuate grazie ai suoi sensori termici, e "nessun giubbotto di salvataggio visibile". In più, ha riscontrato che a bordo c'era anche un telefono in contatto con la Turchia. Era evidente, quindi, che si trattasse di traffico di persone migranti.

Dopo aver lanciato la segnalazione, però, l'aereo di Frontex non ha seguito l'imbarcazione ma è tornato alla base, perché non aveva abbastanza carburante. Da parte sua, la Guardia costiera non è intervenuta perché la Guardia di finanza aveva già annunciato un suo intervento. Questo sarebbe, secondo le ricostruzioni disponibili finora, un punto cruciale: la segnalazione di Frontex avrebbe fatto pensare a un'imbarcazione in buone condizioni, in grado anche di reggere il mare di forza 3-4 che c'era in quel momento. Quindi non si sarebbero attivate operazioni di Sar, ricerca e salvataggio, ma solo una missione per intercettare i trafficanti.

La Guardia costiera attivata solo dopo il naufragio

La Guardia di finanza ha inviato la Vedetta V5006 da Crotone e il Pattugliatore veloce PV6 Barbarisi da Taranto. Per le condizioni meteo, le due vedette non sono riuscite a raggiungere la barca, e si sono attivate le ricerche a terra: ci si aspettava, sostanzialmente, che l'imbarcazione sarebbe riuscita ad arrivare sulla costa e lì si sarebbero potuti intercettare scafisti e migranti.

La Guardia costiera, però, ha a sua disposizione delle motovedette dette Classe 300, che sono specializzate nel soccorso di persone e possono affrontare un mare anche fino a forza 8. Visto che non è stata attivata una missione di ricerca e salvataggio, però, quelle navi non sono mai partite. Circa sette ore dopo la segnalazione di Frontex, la barca è naufragata vicino alle coste di Steccato di Cutro. È stato il secondo naufragio più letale nella storia recente italiana, dopo quello del 3 ottobre 2013 dove al largo delle coste di Lampedusa morirono 368 persone migranti. Anche se, ovviamente, si tratta solo dei morti che si riescono a registrare.

Solo dopo il naufragio, attorno alle 4.30, sarebbe arrivata alla Guardia costiera una "informazione di emergenza", la prima, anche dai Carabinieri della Guardia di finanza che stavano pattugliando le coste in attesa dello sbarco. Solo dopo le segnalazioni telefoniche si sono attivate le operazioni di soccorso, ma era evidentemente troppo tardi. Il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, ha detto che la Procura sta cercando di "ricostruire la catena dei soccorsi, dall’avvistamento in poi", ma che "non ci sono indagini" per omesso soccorso.