Naufragio Crotone: quanti sono i morti, i sopravvissuti e i dispersi in mare Quanti sono i morti della strage di migranti a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone: 70 le vittime, tra cui 16 minori. Una ottantina i sopravvissuti, mentre continuano le ricerche dei dispersi, il cui numero preciso non si conosce dal momento che è ignoto quanti passeggeri fossero a bordo del barcone naufragato.

Continuano le ricerche dei dispersi del drammatico naufragio di migranti verificatosi a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, la notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. Al momento i morti accertati sono 70, di cui 16 minori. I sopravvissuti sono 79, dieci dei quali si trovano ancora ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, di cui 2 nel reparto di pediatria. Ma le loro condizioni, secondo la commissaria dell'Asp di Crotone, Simona Carbone, "non destano preoccupazioni".

Le attività di perlustrazione andranno avanti a oltranza, salvo diverse disposizioni della Prefettura, che coordina le ricerche alle quali partecipano unità della Guardia costiera. Tra i morti della strage di Cutro, alcuni devono ancora essere identificati.

Intanto, proseguono pure le indagini della magistratura. Dopo la strage diversi presunti scafisti sono stati fermati: sono quattro gli indagati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, naufragio colposo e lesioni. Per due di loro è stato confermato il fermo, la posizione di un terzo è in fase di accertamento e un altro è al momento irreperibile. Ma nei giorni successivi, la Procura di Crotone ha aperto un secondo filone di indagine sul naufragio per capire se ci siano state falle nei soccorsi al barcone. Al momento il fascicolo è contro ignoti e senza ipotesi di reato.

Chi sono i migranti morti nel naufragio a Cutro

Il dolore dei familiari delle vittime del naufragio alla camera ardente

Dunque, i morti accertati della strage di Cutro sono 70, di cui 16 minori, la maggior parte dei quali sono stati identificati. Le salme (in tutto 16) che non sono state riconosciute dai parenti, in arrivo da tutta Europa in Calabria, riportano sulle bare solo una sigla fatta di numeri e lettere. Nessun caro a piangerli, nessuno che reclami il corpo per seppellirlo.

Le vittime che sono identificate provenivano da Iran, Somalia, Palestina e Afghanistan, come la giornalista Torpekai Amarkhel, partita insieme alla famiglia per sfuggire al regime dei talebani. Insieme a lei sono morti altri 3 parenti, mentre una quarta persona, una bimba di 7 anni, risulta ancora dispersa.

Sempre dall'Afghanistan arrivava anche Meysam Ghasemi, 15 anni, originario di Herat. Ad identificarlo, come racconta Internazionale, è stato uno zio che è giunto in Calabria dalla Germania. Lo ha riconosciuto da un tatuaggio sul petto, ma una cosa che non capisce e che lo tormenta è perché il corpo del ragazzino abbia così tante ecchimosi sul naso e sulla schiena.

Nel naufragio di Cutro ha perso la vita anche Shahida Raza, 27 anni, capitana della nazionale femminile di hockey sul prato del Pakistan e calciatrice. Ma le storie dei migranti che hanno perso la vita al largo delle coste calabresi sono tante, in particolare di bambini.

Tanti sono i casi di famiglie completamente distrutte dal naufragio e bimbi rimasti orfani. Un signore afgano di 43 anni ha raccontato di essersi salvato col figlio più grande di 14 anni ma di aver perso nel disastro gli altri tre figli di 13, 9 e 5 anni e la moglie. Un bimbo afgano di 12 anni invece ha perso tutta la famiglia di 9 persone che erano partite con lui nella speranza di una vita migliore in Europa, tra cui 4 fratelli e i genitori.

Le testimonianze dei sopravvissuti al naufragio

Proprio grazie alle testimonianze dei sopravvissuti si sta cercando di ricostruire cosa è successo sul barcone di migranti, partito quattro giorni prima dalla Turchia, e naufragato al largo delle cose calabresi la notte tra il 15 e il 26 febbraio.

Molti hanno raccontato che già nel corso del tragitto verso l'Italia "la barca aveva avuto un problema al motore ma uno dei capitani (così come chiamavano gli scafisti) si è dato da fare e lo ha riparato" e che le condizioni a bordo erano terribili, la maggior parte si trovava nella stiva e veniva dato loro solo acqua da bere.

Le testimonianze dei migranti, che potrebbero essere acquisite in sede di incidente probatorio chiesto dalla Procura della Repubblica di Crotone, potrebbero essere messe a confronto con la versione di tre dei quattro trafficanti che erano a bordo del barcone.

Uno di loro, il 25enne pakistano Arslan Khalid, ha negato ogni responsabilità nell’organizzazione del viaggio, sostenendo di essere stato un passeggero come gli altri. A sostegno di questa versione, ci sarebbe un messaggio inviato al padre dal telefono di uno degli scafisti perché completasse il versamento di 7mila dollari per il viaggio: "Papà, sto arrivando, puoi versare il resto dei soldi, è tutto a posto".

Continuano le ricerche dei dispersi

Come abbiamo visto, le ricerche dei dispersi continuerà fin quando la Prefettura di Crotone non disporrà diversamente. Il mare continua infatti a restituire cadaveri, l'ultimo è stato recuperato ieri, anche perché non si quale fosse l'effettivo numero di passeggeri a bordo del barcone.