Musei aperti il giorno di Natale, Sangiuliano: "Esiste diritto soggettivo alla bellezza" "Ci è parsa un'iniziativa significativa perché credo che sia un diritto soggettivo dei cittadini del mondo e italiani alla bellezza": così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha commentato l'apertura straordinaria dei musei il giorno di Natale.

A cura di Annalisa Girardi

La mattinata del 25 dicembre all'insegna della cultura, visitando un museo prima di andare al pranzo di Natale: anche quest'anno si può fare, dal momento che il ministero ha annunciato l'apertura straordinaria di musei, parchi archeologici e poli culturali statali nei giorni festivi. "Ci è parsa un'iniziativa significativa perché credo che sia un diritto soggettivo dei cittadini del mondo e italiani alla bellezza", ha commentato il ministro Gennaro Sangiuliano, ai microfoni di RaiNews 24 collegato dalle terme di Caracalla. "Molti italiani hanno deciso di trascorrere le loro vacanze natalizie in città diverse da quelle delle loro origini e poi ci sono tantissimi turisti stranieri. Esiste un diritto delle persone alla bellezza, perché la cultura migliora la qualità della vita di ognuno di noi", ha aggiunto.

Per poi ringraziare tutti i dipendenti che hanno reso possibile l‘apertura straordinaria il giorno di Natale: "Ho stretto la mano a tutti i dipendenti, dai dirigenti ai custodi, per il loro significativo impegno. Ho colto la passione civile che mettono nel lavoro, lavorare ai beni culturali lo si fa se si sente motivazione civile e culturale".

Sangiuliano ha comunque precisato che i dipendenti di turno il 25 dicembre sono stati selezionati su base volontaria e avranno diritto a un'indennità: "Oggi è il giorno di Natale ed il servizio è su base assolutamente volontaria, chi vuole partecipa ed è prevista un'indennità. La cultura migliora la qualità della vita delle persone, che è data dai trasporti, dal contesto urbano non degradato, ma anche dalla stessa cultura. Mi sto impegnando per portare la cultura dappertutto, anche nei piccoli centri, per cui spero che ogni comune italiano possa avere un teatro, un cinema, un cartellone di teatro".

Di seguito una lista dei principali siti aperti il 25 dicembre:

Parco Archeologico del Colosseo (Anfiteatro Flavio),

Parco Archeologico di Pompei,

Reggia di Caserta,

Pantheon,

Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Villa Adriana e Villa d'Este,

Vittoriano e Palazzo Venezia,

Parco Archeologico di Ostia Antica,

Parco Archeologico di Paestum e Velia,

Complesso Monumentale della Pilotta,

Galleria Borghese,

Gallerie Estensi,

Gallerie Nazionali d'Arte Antica,

Musei Reali di Torino,

Museo archeologico nazionale di Napoli,

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo,

Museo nazionale di Matera,

Museo nazionale Romano,

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare,

Palazzo Reale di Genova,

Palazzo Reale di Napoli,

Parco Archeologico dei Campi Flegrei.