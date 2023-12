Musei e Parchi Archeologici saranno aperti durante le feste, a Natale, Capodanno ed Epifania Il Ministero della Cultura ha annunciato che i Musei e i parchi archeologici resteranno aperti anche nelle feste, compresi Natale, Capodanno ed Epifania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche quest'anno il Ministero della Cultura ha annunciato che chi vorrà potrà visitare i musei e i parchi archeologici anche durante i giorni di festa, rendendoli fruibili anche nei giorni rossi da calendario. Il MiC lo ha annunciato con un comunicato sul suo sito ufficiale in cui dà anche la possibilità di sfogliare tutti i luoghi che potranno essere visitati alla fine di questo 2023: "Il Ministero della Cultura comunica che, durante il periodo natalizio, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale". Non solo durante i giorni feriali, ma anche i festivi, Natale e Capodanno inclusi.

Il Ministero ha lasciato, appunto, anche i link ai singoli parchi e musei per evitare spiacevoli sorprese e per poter consultare ciascun sito, onde evitare brutte sorprese: "Tutti i giorni, compresi 24-25-26 e 31 dicembre 2023, 1 e 6 gennaio 2024, cittadini e turisti potranno visitare le strutture che rimarranno aperte per le festività. Gli elenchi delle aperture sono in continuo aggiornamento nelle pagine di seguito linkate. Si consiglia, pertanto, di preparare la visita consultando sempre i siti ufficiali delle singole strutture". Quello del Ministero è un modo per agevolare anche i turisti, che, arrivati in Italia per passare le vacanze potranno godere anche dei tesori culturali del paese.

Il MiC, inoltre, fa sapere anche che "il 7 gennaio è il giorno della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto" si legge nella nota stampa, che riporta anche un dato numerico di novembre, spiegando che "A novembrel’affluenza registrata è stata di 231.251 persone", probabilmente destinata a salire questo mese.