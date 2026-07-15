Monopattini, dal 16 luglio scatta l’assicurazione obbligatoria: quanto costano le polizze

Dal 16 luglio 2026 scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, potrebbe arrivate a costare fino a 150 euro. Assoutenti richiama l’attenzione sui costi per gli utenti e soprattutto sulla necessità di maggiori controlli nelle città, dove secondo l’associazione molte regole già in vigore vengono ancora ignorate.

Il conto alla rovescia è quasi finito. Dal 16 luglio 2026 entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura: i controlli. Secondo l'associazione dei consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa un milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.

Come funziona la nuova assicurazione obbligatoria per i monopattini

L'obbligo assicurativo è una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice della strada e arriverà ufficialmente il 16 luglio, dopo il rinvio di due mesi deciso dal Governo. La nuova copertura servirà a risarcire gli eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione, ma non basterà essere titolari di una generica RC familiare. La polizza dovrà infatti essere specificamente associata al monopattino. Una novità che potrebbe creare qualche dubbio tra gli utenti nei primi mesi di applicazione delle nuove regole.

Quanto costa l'assicurazione per i monopattini

Secondo le stime dell'associazione, una polizza base dovrebbe costare tra i 35 e i 55 euro all'anno, mentre scegliendo garanzie aggiuntive la spesa potrebbe arrivare anche a circa 150 euro. Nel complesso, l'introduzione dell'obbligo comporterebbe una spesa di circa 50 milioni di euro l'anno per i proprietari dei monopattini elettrici.

Scatta l'obbligo di assicurazione, ma i controlli non ci sono. Assoutenti: "Rischio far west"

L'obbligo assicurativo rappresenta solo uno dei cambiamenti introdotti dalle nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici, che entreranno in vigore dal 16 luglio. A preoccupare Assoutenti è soprattutto l'applicazione pratica della norma. "Il vero problema è che nel settore dei monopattini regna ancora il far west", afferma il presidente Gabriele Melluso, ricordando come in molte città continuino a essere ignorate regole già esistenti, dall'obbligo del casco al divieto di viaggiare in due sullo stesso mezzo. Per questo, secondo l'associazione, introdurre nuovi obblighi senza rafforzare i controlli rischia di penalizzare soprattutto chi rispetta le regole, mentre chi continua a circolare senza osservare il Codice della strada potrebbe difficilmente essere sanzionato.

Un altro aspetto riguarda la fase iniziale di applicazione della riforma. Trattandosi di una disciplina del tutto nuova, nei primi due anni il sistema sarà monitorato per raccogliere dati sui sinistri e valutare l'impatto dell'obbligo assicurativo. In questa fase non sarà applicato il meccanismo del pagamento diretto, già previsto per altri veicoli: in caso di incidente, il risarcimento seguirà quindi la procedura ordinaria. Secondo Assoutenti, sarà importante che questo periodo di osservazione serva anche a evitare squilibri nel mercato delle polizze.

L'associazione chiede inoltre al Governo di vigilare proprio sul fronte delle assicurazioni, per evitare speculazioni o differenze di prezzo tra territori che, secondo Assoutenti, non avrebbero alcuna giustificazione. Per chi non si adeguerà all'obbligo sono previste sanzioni amministrative, ma per l'associazione il vero banco di prova sarà capire se le nuove norme verranno effettivamente fatte rispettare. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà quindi un test non solo per gli utenti, chiamati a mettersi in regola, ma anche per il sistema dei controlli, che dovrà dimostrare di riuscire a far rispettare regole destinate a cambiare le abitudini di chi si sposta ogni giorno in monopattino.