Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto ad Agorà estate su RaiTre attacca ancora la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che secondo l'ex vicepremier non ha fornito ancora tutte le indicazioni necessarie per l'avvio dell'anno scolastico: "Il governo sta litigando su tutto. Oggi è il 16 luglio io da genitore, e non da senatore, non sa ancora quando riapre la scuola e come. Ho due figli, una va alle elementari e uno al liceo… Il ministro Azzolina ha saputo solo dire che 1 milione di ragazzi non avranno aule ma andranno in cinema e teatri. Ma non sei normale…".

"Io copierei. Come in classe: se hai il compagno più bravo in latino, magari darei una sbirciata a lui…Se il ministro Azzolina non ci arriva, chiami il ministro francese, tedesco o svizzero e copi… ". Secondo l'ex ministro dell'Interno dovrebbero la ministra dell'Istruzione dovrebbe seguire l'esempio di altri Paesi Ue per gestire l'emergenza scuola post Covid. Poi ha scherzato sulle sue vicende da studente: "A volte capitava che copiavo, facevo copiare nelle materie dove ero più forte: ho fatto il classico, quindi, in latino e greco ma poi copiavo in matematica e in fisica perché non ero il massimo…".

Quindi è tornato a parlare degli sbarchi, che sono aumentati in questi ultimi giorni, per via delle condizioni climatiche favorevoli: "Noi abbiamo riconosciuto come profughi i veri profughi. Chiedete all'attuale ministro quanti sono gli irregolari a oggi. Sono alcune centinaia di migliaia in meno. Se vedono la televisione e vedono che negli ultimi giorni ne sono sbarcati 2mila, allora pensano che in Italia si possa tornare. Io la prossima settimana sono a Lampedusa perché ci sono gli albergatori disperati".

"Al Pepeete sono tornato con mia figlia e con il fenicottero rosa", ha detto alludendo alla sua foto in piscina con il galleggiante gonfiabile. "Noi litigavamo ed eravamo in due, questi sono in cinque e litigano più di noi. Sono molti più attaccati alle poltrone, ma spero che abbiano il coraggio di dire: molliamo le poltrone e scelgano gli italiani".

Sull'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i leader di centrodestra, al quale Salvini aveva detto di non voler partecipare, ha affermato: "Aspettiamo l'invito di Conte. Spero però che non ci inviti a parlare di legge elettorale, perché la gente non mangia pane e legge elettorale". Mentre a proposito delle elezioni regionali che si svolgeranno a fine settembre, ha precisato: "Voto sul governo? No, sono voti regionali. Non ho capito se il Pd e M5S vanno insieme o separati, però è chiaro che sarà anche un voto interessante a livello nazionale. E penso che per Pd e M5S sarà una bella mazzata". Si è detto poi sicuro di una vittoria del centrodestra: "Alle prossime regionali mi accontenterei di un 5 a 2 per noi ma non escludo che possa finire 7 a 0…".

Ieri il M5s ha esultato, dopo l'accordo raggiunto nella maggioranza su Aspi. Ma secondo Salvini "Il video di Toninelli è surreale. Il titolo Atlantia ieri è salito del 25%, i Benetton hanno stappato perché hanno fatto i soldi". Ha sottolineato poi che in questo accordo trovato durante il Cd, "non c'è niente, nulla per la Liguria…"."La burocrazia europea ha massacrato l'Europa e l'Italia – ha aggiunto – Non rispondo a Di Maio. Io mi alzo al mattino e ricevo messaggi di vita reale, di tasse. Toninelli ride come un fesso, Di Maio insulta Salvini, vadano avanti così".