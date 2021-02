Una donna ha partorito sul barcone che aveva lanciato un Sos alla piattaforma per i migranti in difficoltà Alarm Phone, e le sue condizioni di salute sono critiche. I profughi hanno fatto sapere che la donna ha partorito sulla barca due giorni fa.

Si tratta di un'imbarcazione con 77 persone a bordo: "Questa sera Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da un'imbarcazione in pericolo, con circa 77 persone a bordo. Sono in fuga dalla Libia e devono trovare un porto sicuro! Le autorità sono informate: non lasciateli annegare!", aveva scritto la piattaforma ieri. Successivamente ha pubblicato questi aggiornamenti sul suo profilo Twitter: "Le 77 persone in pericolo stanno imbarcando acqua e sono nel panico. Abbiamo chiamato @guardiacostiera che ci ha detto di chiamare Malta ma la Marina maltese non risponde al telefono. UE: La tua non assistenza è criminale! Non lasciate annegare le persone!"

E ancora: "77 persone necessitano soccorso urgente! Durante la nostra ultima chiamata le persone a bordo chiedevano aiuto urgente. Dicono che una donna ha partorito sulla barca 2 giorni fa e la sua salute è peggiorata nelle ultime ore. Autorità non rispondono. Soccorso ora!".

Anche l'ong Sea Watch si unisce all'appello: "Moonbird ha avvistato il gommone con 77 persone davanti a Lampedusa, a 6 miglia dalle acque territoriali. Le autorità sono informate da 24 ore ma, nonostante il naufragio della notte tra venerdì e sabato, i soccorsi continuano a tardare".

327 migranti salvati in mare in arrivo a Lampedusa

Intanto la Asso trenta, la nave privata che lavora per le piattaforme Eni, sta facendo rotta verso Porto Empedocle, dove domani mattina, attorno alle 8, attraccherà con 232 migranti a bordo soccorsi, ieri, nel canale di Sicilia. Nella stiva, ha spiegato la capitaneria di Porto Empedocle, c'è anche un cadavere che nulla ha a che vedere con il naufragio avvenuto ieri mattina all'alba a Sud di Lampedusa, dopo il quale mancherebbero all'appello 7 migranti, che risultano dispersi.

Il salvataggio è avvenuto in autonomia e la nave è stata poi autorizzata a sbarcare sulle coste agrigentine. Il mare mosso ha fatto rallentare la navigazione e slittare l'approdo, inizialmente previsto per questo pomeriggio. La Protezione civile ha fatto sapere che subito dopo l'attracco i migranti saranno sottoposti ai tamponi, e poi si procederà al loro trasferimento sulla nave quarantena Allegra. Anche la Vos Triton, con 77 naufraghi a bordo, ha la prua verso Lampedusa. In tutto, sono 327 i migranti soccorsi dalle due navi.