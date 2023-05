Maurizio Gasparri dopo le dimissioni di Lucia Annunziata: “Il mondo andrà avanti lo stesso” Il vicepresidente del Senato ed ex ministro delle comunicazioni commenta le dimissioni di Lucia Annunziata dalla conduzione di Mezz’ora in più su Rai 3, nel giorno delle nuove nomine: “Il mondo andrà avanti lo stesso”.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Rai continua a perdere pezzi da novanta, e dopo Fabio Fazio, oggi è stato il turno dell'addio – non il primo della sua storia, in verità – di Lucia Annunziata. L'ex ministro Maurizio Gasparri, oggi vicepresidente del Senato e uno tra i principali esponenti di Forza Italia, si è fermato a commentare la decisione della giornalista e conduttrice – che lascia la trasmissione Mezz'ora in più – con i cronisti presenti: "Si è dimessa da una mezz'ora o da tutte le ore che aveva? – ironizza Gasparri con i giornalisti fuori da Palazzo Madama – Aveva una mezz'ora che durava tre, quattro ore. Si è dimessa da tutte le mezzore?". Poi replica: "Faccio un elenco delle trasmissioni Rai dal lunedì alla domenica? C'è Report, Porta a Porta, Cinque minuti, Tg1, Tg2, Tg3, approfondimenti vari, da Augias a Gramellini. Quale deserto?".

"Togliatti, quando si dimise Elio Vittorini dal Partito Comunista, un importante intellettuale, disse ‘Vittorini se n'è andato e ci ha lasciati soli', in dialetto napoletano lui che napoletano non era, che era un modo di dire che il mondo va avanti lo stesso – continua Gasparri, sempre con una vena ironica – Lucia Annunziata si dimise da presidente della Rai quando ero ministro, molti anni fa e poi è tornata con ore intere. Si è dimessa, non ho capito da quale mezz'ora, tornerà e poi si ridimetterà. Nel frattempo siamo un po' invecchiati, il mondo andrà avanti". In Rai "si va e si viene".

"C'è un affollamento incredibile tra le trasmissioni, ho visto molte conferme, anche di gente di sinistra che ha detto che era meglio avere la malaria che le bonifiche – qui Gasparri si riferisce polemicamente a una puntata della trasmissione Sapiens, condotta dal divulgatore scientifico Mario Tozzi su Rai 3 – Sono stati confermati, più di questo cosa dobbiamo fare?"

"Sulle nuove nomine il ventaglio delle opinioni mi sembra vario, con persone confermate e orientamenti di varia natura. A parte un direttore di una delle principali agenzie di stampa italiane, gli altri sono tutti Rai, e c'è anche chi ritorna", insiste Gasparri. Poi il vicepresidente del Senato chiosa con l'ennesima provocazione: "C'è una verde – eurodeputata spagnola, secondo quanto riportato da Carlo Fidanza, ndr – che ha chiesto che il Parlamento europeo si occupi della nomina dell'amministratore delegato Roberto Sergio. Ora devo andare a telefonare all'Onu per parlargli di Ranucci".