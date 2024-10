video suggerito

Bimba di un anno morta a Genova dopo le dimissioni dall'ospedale: indagini sulla pediatra che l'ha visitata Continuano le indagini sulla bimba di un anno morta a Genova dopo essere stata dimessa dall'ospedale a cui i genitori si erano rivolti perché lamentava dolori addominali. Riflettori puntata sulla pediatra che l'ha visitata: attesa per l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Continuano le indagini sulla morte della bimba di 1 anno di Moconesi poco dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna dove era arrivata lamentando dolori addominali. I riflettori degli inquirenti sono puntati sulla pediatra che per ultima ha visitato la bambina sabato sera. Si tratterebbe di una dipendente di una cooperativa che fornisce il personale al Gaslini per coprire i turni. Il nosocomio di Levante fa parte infatti del progetto del "Gaslini diffuso".

Il medico a gettone verrà probabilmente iscritto nel registro degli indagati nei prossimi giorni per consentirle di partecipare, con un proprio consulente, all'autopsia che verrà disposta mercoledì. Si tratta di un atto dovuto ma che servirà a chiarire cosa sia successo alla piccola e se vi siano responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento si sa che sul cadavere il medici legali non hanno trovato lesioni o altri elementi che possano far pensare ad altro che a un malessere mortale. Quindi le cause di quanto successo ancora tutte da capire. Nel fascicolo d'indagine sarebbe finita la cartella clinica redatta dai medici del pronto soccorso al momento della visita che è stata sequestrata.

Stando a quanto ricostruito, la piccola era stata accompagnata al pronto soccorso sabato sera dalla mamma e dal papà lamentando forti dolori addominali. Poi, dopo che la situazione è stata considerata sotto controllo, è stata dimessa. Ma domenica mattina c'è stato un peggioramento delle sue condizioni, ancora a causa di dolori addominali: quando i sanitari del 118 sono arrivati a casa della bambina, non c'era già quasi più nulla da fare. È stato allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco che è accorso sul posto. I medici infatti avevano disposto l'immediato trasferimento al Gaslini di Genova ma purtroppo era ormai tardi e la piccola è morta poco dopo.

"La bambina è giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici, senza segni di gravità apparente – hanno spiegato dall'ospedale -. È stata sottoposta a un'accurata valutazione clinica e anamnestica, ha ricevuto la terapia appropriata ed è stata monitorata durante il periodo di osservazione. Dopo aver riscontrato condizioni stabili, è stata dimessa a domicilio. La Direzione dell'Istituto Gaslini esprime il proprio profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore".