Bimba di un anno muore poche ore dopo le dimissioni dall'ospedale a Genova: aveva dolori addominali La bambina era giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici ma era stata dimessa sabato sera. Si è sentita nuovamente male in casa domenica mattina in preda a dolori addominali ed è morta poco dopo, nonostante l'arrivo del 118. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e disporrà l'autopsia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Era stata dimessa dall'ospedale da poche ore la bimba di un anno morta nella mattinata di oggi a Genova dopo che i genitori avevano lanciato l'allarme e chiesto aiuto al 118. È la prima ricostruzione della terribile vicenda che si è consumata nella mattinata di domenica 6 ottobre a Moconesi, nell’entroterra genovese, e sulla quale ora la Procura del capoluogo ligure intende fare luce per accertare fatti ed eventuali responsabilità.

Informato dell'accaduto, infatti, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Genova ha aperto subito un fascicolo, preludio ad ulteriori accertamenti medico legali come l'autopsia e l'acquisizione di cartelle cliniche e referti medici che saranno disposti a breve. Come confermato dall'Asl genovese, infatti, la piccola era stata portata in pronto soccorso già sabato sera in preda a forti dolori addominali ma poi dimessa alcune ore dopo a seguito di accertamenti negativi e a un periodo di osservazione.

Vista la situazione, i genitori l'avevano portata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, il più vicino all'abitazione di famiglia di località Terrarossa di Moconesi. La struttura infatti è parte del cosiddetto "Gaslini diffuso”, un centro dove operano anche i medici dell'ospedale pediatrico genovese. "La bambina è giunta al Pronto Soccorso di Lavagna presentando sintomi gastroenterici, senza segni di gravità apparente" spiegano ora dal Gaslini dopo la tragedia.

La piccola "è stata sottoposta a un'accurata valutazione clinica e anamnestica, ha ricevuto la terapia appropriata ed è stata monitorata durante il periodo di osservazione. Dopo aver riscontrato condizioni stabili, è stata dimessa a domicilio" ricostruiscono dall'ospedale in un nota, concludendo: "La Direzione dell'Istituto Gaslini esprime il proprio profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore".

Dopo le dimissioni, però, la piccola si è sentita nuovamente male in casa questa mattina quando i genitori hanno chiamato il 118, intorno alle 10.30, parlando nuovamente di dolori addominali. All'arrivo di automedica e ambulanza del 118, le condizioni della bambina però sono apparse gravi ed è stato allertato subito l'elicottero dei vigili del fuoco che è accorso sul posto. I medici infatti avevano disposto l'immediato trasferimento al Gaslini ma purtroppo era ormai tardi e la piccola è morta poco dopo.