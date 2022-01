Mascherine all’aperto, riapertura discoteche e Green pass illimitato: le ipotesi del Governo a febbraio Proroga dell’obbligo di mascherine all’aperto, riapertura delle discoteche il 15 febbraio e durata illimitata del Green pass per chi è guarito e ha ricevuto la terza dose di vaccino: sono queste le misure che verranno discusse domani, 31 gennaio, dal Cdm in vista del nuovo decreto anti Covid.

A cura di Ida Artiaco

Archiviata l'elezione del Presidente della Repubblica, il Governo Draghi torna al lavoro. Domani, lunedì 31 gennaio, è in programma il Consiglio dei Ministri in cui verranno discusse le nuove regole anti Covid che entreranno in vigore nel corso del mese di febbraio. Tra le misure sul tavolo, la proroga dell'obbligo di mascherine all'aperto, la possibile riapertura delle discoteche e la durata senza limiti del Green pass per chi ha ricevuto la dose booster del vaccino. Vediamo, di seguito, di cosa si tratta.

Mascherine all'aperto

Nonostante la curva dei contagi mostri segni di decremento – ieri i nuovi casi registrati sono stati 137.147 e 377 i morti, con il tasso di positività stabile al 13.5% – l'orientamento del Governo sarebbe quello di prorogare l'obbligo di mascherina all'aperto anche a febbraio. La misura scade infatti il 31 gennaio in zona bianca (l’obbligo resta in zona gialla e arancione), ma al momento riguarda solo tre regioni (Umbria, Basilicata e Molise).

Riapertura delle discoteche

Anche in Italia, così come in Francia, potrebbero a breve riaprire le discoteche. La data precisa ancora non c'è ma indiscrezioni attribuiscono al 15 febbraio una possibilità concreta, quando cioè gli esperti ritengono possa esserci una calo molto evidente della curva epidemiologica. Ma su questo punto la discussione è ancora aperta.

Green pass illimitato per chi ha il booster

Tra le misure che potrebbero essere contenute nel nuovo decreto anche la durata illimitata del Green pass per chi ha già ricevuto la dose booster del vaccino Covid ed è guarito. Mancando ancora indicazioni da parte delle Agenzie regolatorie su una possibile quarta dose di vaccino e avvicinandosi la scadenza per molte certificazioni verdi, sembra questa la soluzione più ovvia. Per chi ha ricevuto una o due dosi di vaccino rimarrebbe invece la scadenza di sei mesi dall’ultima somministrazione.

Negozi e obbligo vaccinale per over 50

Febbraio sarà anche il mese dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Da martedì, infatti, scattano le multe di 100 euro per chi ha più di 50 anni e non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi. Ci saranno ancora due settimane di tempo prima che questo obbligo valga anche per andare a lavorare. Da quel giorno chi non sarà vaccinato verrà ritenuto assente ingiustificato e non potrà esercitare le funzioni, nè percepirà lo stipendio. Cambiano anche le regole di ingresso nei negozi: sempre dal 1 febbraio ci sarà l'obbligo di Green pass base, ottenuto cioè anche solo co tampone antigenico o molecolare, per entrare nei negozi. L'ingresso resterà libero solo per supermercati, nei rivenditori di prodotti per animali domestici e per la loro cura e per il cibo, carburante per autotrazione, articoli igienico-sanitari, farmacie e altri medicinali, articoli medicali e ortopedici, materiale per ottica, combustibile.