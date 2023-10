Manovra, Roccella annuncia aiuti per le famiglie con tre figli La ministra Eugenia Roccella annuncia incentivi per le famiglie con tre figli nella prossima legge di bilancio.

A cura di Annalisa Cangemi

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella annuncia novità per la prossima legge di Bilancio, che sarà varata dal Consiglio dei ministri lunedì. "Nella prossima manovra ci saranno provvedimenti di sostegno proprio alle famiglie numerose. Ci sarà un intervento coerente, non soltanto piccole cose spot. Nella nostra prima Legge di Bilancio era stato introdotto un aumento forfettario strutturale proprio per le famiglie numerose, che attualmente sono quelle di 4 figli. Nella prossima ci saranno sicuramente aiuti di sostegno anche a famiglie con 3 figli", ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, oggi a Firenze, a margine della Festa del Foglio.

Sulle eventuali stime di questi interventi, Roccella ha risposto: "Intanto vorremmo re-investire i soldi per l'assegno unico, che non vengono totalmente utilizzate, sempre sul tema del sostegno alla famiglia e alla natalità, mentre nella scorsa legislatura non era stato fatto".

Incentivare la natalità è uno dei punti principali del programma del governo Meloni, ma secondo Roccella la strada giusta non è quella di puntare sull'immigrazione: "Noi puntiamo alla regolarizzazione dei flussi migratori, siamo il primo governo dopo molti anni ad aprire ai flussi regolari. Ma quando si punta tanto e solo sulla componente migratoria in termini di forza lavoro, di equilibrio demografico, non si tengono in conto due aspetti: da una parte il lato immateriale, per cui si delega ad altri la natalità senza ricordarci del perché non facciamo più figli, dall'altra il fatto che gli immigrati, quando cominciano ad assumere le abitudini dei paesi in cui vivono, le assumono anche sul piano procreativo. Nelle seconde generazioni infatti la natalità immediatamente cala", ha detto ancora la ministra.

"Questo è un governo di legislatura, abbiamo davanti altri quattro anni, cominciamo a dare dei segnali. Ne abbiamo già dati alcuni, continueremo con la prossima finanziaria, e spero di vedere i primi elementi di cambiamento", ha aggiunto. "Sarei fiera di poter dire che oggi e domani le donne avessero una maggiore libertà – ha aggiunto Roccella – una libertà per esempio di fare figli se vogliono. Sarei fiera di vedere che le donne hanno un maggiore accesso al lavoro, che possono fare i figli che vogliono. Sono fiera di fare parte del primo governo a guida femminile", ha concluso.