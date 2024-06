Magi strattonato dalla polizia albanese, interviene Meloni: “Sei in campagna elettorale, vuoi arrivare al 4%” Riccardo Magi si trovava in Albania per contestare la visita di Giorgia Meloni ai centri per il rimpatrio. Il deputato è stato strattonato dai poliziotti albanesi e la premier è intervenuta per farlo rilasciare, prima di commentare: “Anche io ho fatto campagne elettorali in cui non sapevo se sarei arrivata alla soglia di sbarramento” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante la visita di Giorgia Meloni ai centri per il rimpatrio costruiti in Albania, il deputato e candidato al Parlamento europeo Riccardo Magi è stato trattenuto dalla polizia albanese, dopo che aveva tentato di fermare la macchina del primo ministro albanese Edi Rama. Le forze dell’ordine di Tirana sono intervenute strattonando Magi quando, da una delle altre macchine presenti, è scesa Giorgia Meloni per intervenire e spiegare la situazione e chiarire ai poliziotti l’identità del parlamentare. "Please don't touch him, leave him" ("Per favore non toccatelo, lasciatelo andare"), ha intimato la premier agli agenti albanesi.

Lo scontro e l'intervento della leader di Fratelli d'Italia sono stati ripresi in diretta dalle telecamere di La7 (Tagadà). Meloni e Magi si sono brevemente confrontati prima che la presidente del Consiglio risalisse in macchina: "Anche io ho fatto tante campagne elettorali in cui non sapevo se sarei arrivata alla soglia di sbarramento – ha commentato Meloni – Perché volevo segnalare la mia esistenza…", alludendo al fatto che Magi fosse presente sul posto per fare campagna elettorale.

Italia Viva presenta un'interrogazione parlamentare

Le reazioni della politica italiana sull'accaduto sono arrivate subito. Italia Viva, che in vista delle elezioni europee è alleata con +Europa (il partito di Magi) nella lista "Stati Uniti d'Europa", ha dichiarato che presenterà presto un'interrogazione parlamentare per chiarire quanto successo in Albania: "Le immagini e le notizie che arrivano dall’Albania sono inquietanti – commentano in una nota i capogruppo di Iv di Camera e Senato, Davide Faraoni ed Enrico Borghi – Paradossale che sia dovuta intervenire la Premier, in funzione evidentemente di capo scorta di se stessa, per bloccare le violenze e far presente che si stava trattando di un parlamentare italiano nel pieno delle sue funzioni. È una vicenda dai contorni preoccupanti e gravi, sulla quale presenteremo immediatamente una interrogazione parlamentare in entrambi i rami del Parlamento".