Il M5s critica Sangiuliano per la gaffe su Colombo e Galilei: “Imbarazzante sfregio alla cultura” “Con le sue dichiarazioni imbarazzanti circumnaviga la storia con la sua ignoranza”, così il M5s ha commentato lo scivolone storico commesso ieri da Gennaro Sangiuliano. Ospite a un evento a Taormina, il ministro della Cultura ha sostenuto che Cristoforo Colombo avesse basato il suo viaggio in America sulle teorie di Galilei, il quale, però, sarebbe nato solo 70 anni dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

"Cosa ha fatto di male un Paese come l'Italia, conosciuto in tutto il mondo per la sua cultura, per avere come ministro uno come Gennaro Sangiuliano?". Lo domandano gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato, dopo la gaffe storica commessa dal ministro ieri ospite dell'evento "Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale". "Con le sue dichiarazioni ogni giorno più imbarazzanti è Sangiuliano a circumnavigare la storia e la cultura con la sua ignoranza", attaccano dal M5s.

Ieri, a colloquio con il giornalista del Corriere della Sera Sangiuliano si è addentrato nella storia di Cristoforo Colombo e del suo viaggio alla scoperta America. "Non ipotizzava di scoprire un nuovo continente ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra", ha spiegato Sangiuliano poco prima di cadere nello scivolone che ha fatto rapidamente il giro del web.

"Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei", ha proseguito il ministro, scordandosi che però l'astronomo sarebbe nato solo 70 anni dopo, nel 1564, mentre il viaggio di Colombo nelle Americhe risale al 1492.

"Dopo aver collezionato gaffe di ogni tipo, dopo aver giudicato i libri senza averli letti, dopo aver piazzato Times Square a Londra, ieri si è spinto a dire che Colombo avrebbe circumnavigato la terra sulla base delle teorie di Galileo, che nacque però diversi decenni dopo lo sbarco in America di Colombo. Se solo avesse un minimo di dignità farebbe un passo indietro rendendosi conto di essere inadatto del ruolo che riveste. La sua inettitudine è uno sfregio costante alla cultura italiana", è la dura critica del Movimento 5 Stelle.

Finora il diretto interessato, che ieri sembrava non essersi reso conto dell'errore storico, non ha commentato l'accaduto ma dall'opposizione sono fioccate le reazioni di dissenso e indignazione."Per Sangiuliano Cristoforo Colombo oltre a essere un grande navigatore era anche predittivo, 70 anni prima della nascita di Galileo utilizzava le sue teorie per circumnavigare la terra", ha attaccato il leader di Europa Verde Angelo Bonelli. "Gli regalerei un bel libro di storia, ma abbiamo un ministro della Cultura che non solo non conosce la storia, ma non legge. Come dimostrato col premio Strega, dove ha votato da giurato dei libri che non ha mai letto. Ma come può continuare a fare il ministro della Cultura? Giorgia Meloni non prova vergogna per lui?", ha domandato.

Quello di ieri per Sangiuliano non è il primo strafalcione di cui si rende protagonista. Ad aprile, intervenuto in un evento a Roma aveva dichiarato: "Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square", confondendo evidentemente la capitale del Regno Unito con la città di New York.