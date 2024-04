video suggerito

La gaffe del ministro Sangiuliano: "Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square" Il ministro della Cultura Sangiuliano ha fatto una gaffe, scambiando due importi capitali: "Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square". Sui social scoppia il caso, e il ministro si giustifica: "Un lapsus".

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro della Cultura Sangiuliano durante un suo intervento è inciampato sulla geografia, confondendo due importanti capitali, Londra e New York.

Parlando della nuova passeggiata ai Fori imperiali, a Roma, passa in rassegna i luoghi simbolo della città e di altre capitali. Dopo aver citato Parigi e l'Avenue des Champs-Élysées ha detto: "Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square". Un evidente strafalcione, visto che si tratta dell'incrocio più famoso di New York. Sui social si moltiplicano i post ironici, con l'hashtag ‘#TimesSquare', e vengono pubblicate immagini di luoghi iconici attribuiti volutamente a diversi posti nel mondo.

"Con riferimento al video estratto dalla presentazione della nuova passeggiata archeologica di ieri a Roma – ha poi commentato Sangiuliano – nel ricordare luoghi iconici di alcune città durante una risposta ad un gruppo di giornalisti, tra i quali anche il corrispondente del Times, ho messo insieme New York con una delle piazze più famose della capitale inglese, Piccadilly Circus, non a caso chiamata la Times Square di Londra. L’emozione fortissima vissuta nel presentare questo grande progetto e la risposta al collega del Times hanno avuto su di me, per un’istante, l’effetto di ‘spostare' la piazza delle mille luci di New York addirittura sulla riva del Tamigi. Da domani, leggendo il Times con la solita attenzione, sorriderò per questo scambio di piazze che l’effetto ‘passeggiata nella storia' può generare anche a chi, per professione, da giornalista prima e da rappresentante del governo adesso, è tenuto ad evitare anche lapsus durante un evento pubblico".

"Dopo gli strafalcioni linguistici del ministro dell'Istruzione Valditara, ora quelli geografico-culturali del ministro della Cultura Sangiuliano su Time Square… e pensare che da giovani eravamo disperati dall'idea che saremmo morti democristiani e invece oggi… è molto peggio! Ormai siamo alle comiche con questo governo di incompetenti che pretenderebbe addirittura di guidare il Paese. Praticamente Sangiuliano, con questa ennesima gaffe, sembra Totò nel film "Totò, Peppino e la…malafemmina" in cui a Milano voleva visitare il Colosseo. Che dire? Speriamo che i cittadini italiani si sveglino e ci liberino al più presto da questo governo, prima che sia troppo tardi", ha dichiarato Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.