L'Ue non ha sospeso finanziamenti a Unrwa, Borrell all'Onu: "Aiuti essenziali a Gaza continueranno" Il capo della Politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell ha sentito telefonicamente il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, assicurandogli che i finanziamenti all'Unrwa da parte dell'Europa non sono stati sospesi.

A cura di Annalisa Cangemi

Il capo della Politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell ha sentito telefonicamente il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per discutere della situazione in Medio Oriente, in particolare delle gravi accuse contro alcuni membri del personale dell'Unrwa, sospettati di aver avuto un coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre, notizie che hanno portato diversi Paesi, tra cui anche l'Italia, a interrompere l'invio di fondi per aiutare i palestinesi.

"Gli impegni di finanziamento in corso da parte dell'Ue sono stati rispettati e i finanziamenti non sono stati sospesi", ha scritto in una nota l'ufficio del capo della Politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell, ribadendo al Segretario generale delle Nazioni Unite che "l’UE continuerà senza sosta a fornire aiuti essenziali ai palestinesi di Gaza, come uno dei maggiori donatori di aiuti e attraverso organizzazioni partner in grado di fornire assistenza".

Guterres, pur avendo avviato un'inchiesta interna, aveva lanciato nei giorni scorsi un appello, chiedendo ai Paesi donatori di non interrompere i finanziamenti. "Il ruolo dell'Unrwa è vitale nelle attuali circostanze a Gaza", si legge nella dichiarazione di Borrell, "2 milioni di persone hanno un disperato bisogno degli aiuti forniti dall'Unrwa e da altre agenzie delle Nazioni Unite".

Il capo della Politica estera dell'Unione Europea ha accolto con favore "le misure rapide e decisive adottate dall'organizzazione" alla luce di "accuse molto gravi contro un certo numero di membri del personale dell'Unrwa", e ha affermato che "l'Ue determinerà le prossime decisioni sui finanziamenti alla luce dell'esito delle indagini". Ieri infatti la Commissione europea ha fatto sapere di aver avviato una "revisione", aggiungendo che "determinerà le prossime decisioni sui finanziamenti alla luce delle gravissime accuse fatte in merito al coinvolgimento del personale dell'Unrwa negli efferati attacchi del 7 ottobre". Fino alla fine di febbraio da parte dell'Europa non sarebbero previsti ulteriori finanziamenti all'Unrwa. L'Unione Europea è uno dei maggiori donatori dell'Unrwa, fornendo circa un decimo dei finanziamenti dell'agenzia delle Nazioni Unite secondo i dati del 2022.