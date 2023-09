Lo Stato italiano ha incassato 150 miliardi dai condoni in 50 anni, ma l’evasione resta altissima L’ufficio studi della Cgia di Mestre spiega perché la politica dei condoni non funziona: in 50 anni sono stati ottenuti 148,1 miliardi di euro dai vari interventi dei governi, ma l’evasione fiscale resta intorno ai 90 miliardi all’anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Negli ultimi 50 anni, dai condoni approvati dai vari governi che si sono succeduti alla guida dell'Italia sono stati ricavati gli stessi soldi che lo Stato perde per l'evasione fiscale in meno di due anni. Se servisse un'ulteriore prova che la politica dei condoni non funziona, arriva il nuovo report dell'ufficio studi della Cgia di Mestre. Proprio nei giorni in cui il governo Meloni ha lanciato l'ennesima sanatoria e Matteo Salvini è tornato a parlare insistentemente di un nuovo condono.

Lo Stato ha incassato 148,1 miliardi di euro negli ultimi 50 anni grazie alla politica dei condoni. Ma le varie "pacificazioni fiscali", come sono state più volte chiamate, non hanno contrastato minimamente l'evasione fiscale, che resta a quota 90 miliardi l'anno (78,9 imputabili all'evasione tributaria e 10,8 a quella contributiva). La sanatoria fiscale più redditizia fu quella del 2003, che tra l'anno di approvazione e il 2008 permise di recuperare 28 miliardi di euro. Il tombale del 1991 ha portato 10,4 miliardi in tre anni, il concordato del 1995 ha riportato 8,4 miliardi nelle casse dello Stato.

Secondo quanto spiega la Cgia, considerando i 90 miliardi di evasione fiscale l'anno, è come se per ogni 100 euro di gettito fiscale incassato dal fisco, gli italiani ne evadessero mediamente 13,2. Il dato è più marcato nelle Regioni del Mezzogiorno, con la Calabria bollino nero con 21,3 euro di evasione su 100 che andrebbero versati. Primato per la Provincia di Bolzano, che presenta un'evasione di 9,3 euro ogni 100 incassati.

I condoni edilizi sono stati tendenzialmente meno redditizi di ciò che avevano previsto i vari governi: con quelli introdotti nel 1985, nel 1994 e nel 2003, si stima che i Comuni abbiano incassato poco più di 15 miliardi. L'ultimo, introdotto dal secondo governo Berlusconi, ha recuperato il 34,5% del previsto. Il problema della cultura del condono è anche questo: la tentazione di aspettare il prossimo che tanto, prima o poi, arriverà.