L’Italia lancerà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal 9 agosto: l’annuncio del ministro Crosetto

A quasi due anni dall’inizio dell’invasione militare israeliana su Gaza, l’Italia avvia una missione militare per il lancio aereo di aiuti umanitari. Il primo aviolancio è previsto per il prossimo 9 agosto, in coordinamento con la Giordania. Ecco cosa ha detto il ministro Crosetto.

A quasi due anni dall’inizio dell'invasione militare israeliana sulla Striscia di Gaza, mentre la popolazione civile continua a morire sotto le bombe e a lottare contro fame, sete e mancanza di cure, il governo italiano annuncia per la prima volta una missione strutturata di soccorso. A partire dal 9 agosto, l'Esercito e l'Aeronautica Militare saranno impegnati in un'operazione di lancio aereo di aiuti umanitari, destinati a raggiungere dall'alto le aree più colpite del territorio palestinese. L'iniziativa è stata autorizzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto e prende il nome di Solidarity Path Operation 2. Secondo quanto comunicato dal dicastero, la missione sarà realizzata in coordinamento con le Forze Armate del Regno hascemita di Giordania, da dove partiranno i voli italiani: un primo contingente di personale, incaricato delle attività preparatorie e del raccordo logistico con le autorità locali, è atteso in zona nelle prossime ore; il Ministero degli Esteri starebbe nel frattempo completando l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, che saranno poi trasportati in Giordania per poi essere caricati sui velivoli C-130J dell’Aeronautica e lanciati con paracadute in punti stabiliti all’interno della Striscia.

"Non possiamo restare indifferenti davanti alla sofferenza di civili innocenti", ha dichiarato Crosetto, sottolineando che l’Italia "continua a essere in prima linea nel fornire supporto umanitario, con rapidità ed efficacia". Il ministro ha ricordato anche le iniziative già avviate nei mesi scorsi, come la missione della nave ospedale Vulcano, i voli sanitari per bambini gravemente feriti e le operazioni condotte dall'Esercito con elicotteri per la distribuzione di farmaci nelle aree più isolate.

Una missione tardiva, mentre la crisi peggiora

La missione, però, arriva in un contesto segnato da ritardi e incertezze: nei 22 mesi di guerra, il governo italiano ha mantenuto relazioni militari attive con Israele, senza mai pronunciarsi chiaramente sulla sospensione degli accordi di cooperazione o sull'applicazione di sanzioni, e per questo, non mancano le critiche; a commentare con durezza è stato il deputato di AVS Angelo Bonelli, che accusa l’esecutivo di voler "mascherare la propria complicità con Israele dietro qualche lancio di aiuti umanitari", definendo "ipocrita" un intervento che tenta di salvare vite "mentre si continua a collaborare con chi quelle vite le distrugge". "La verità", ha aggiunto, "è che ogni giorno a Gaza si continua a morire per la fame e per le bombe. Uomini, donne, bambini vengono uccisi mentre chiedono solo acqua e pane. L’unica soluzione è aprire corridoi umanitari permanenti sotto il controllo delle Nazioni Unite e interrompere ogni forma di cooperazione militare con Israele. Chi tace è complice. Chi arma è responsabile".

Le criticità dei lanci aerei

La scelta dei lanci aerei, solleva dubbi anche sul piano operativo. Anche diversi organismi umanitari, tra cui le Nazioni Unite, hanno più volte ribadito che si tratta di una misura estrema, utile solo in condizioni eccezionali, e comunque soggetta a gravi rischi: i pacchi possono essere dispersi, danneggiati o finire in aree non raggiungibili dalla popolazione. Secondo molte ONG, la priorità dovrebbe essere garantire accesso stabile via terra e creare veri corridoi umanitari protetti.

Nonostante queste criticità, il governo italiano ha deciso comunque di procedere: il primo lancio è previsto per il prossimo 9 agosto. Un gesto che arriva tardi, mentre la Striscia di Gaza è allo stremo, e che, per molti, rischia di rappresentare più un atto simbolico che una reale inversione di rotta.