Liliana Segre: “Prossimo presidente della Repubblica? Ne vorrei uno come Mattarella” Vorrei un presidente come Sergio Mattarella”: ha risposto così Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, alla domanda su come si immaginasse il prossimo presidente della Repubblica.

A cura di Annalisa Girardi

Che presidente della Repubblica vorrebbe Liliana Segre il prossimo anno? "Vorrei un presidente come Mattarella": ha risposto così la senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, alla domanda su come si immaginasse il prossimo capo dello Stato. Una carica per cui nei mesi scorsi era stato fatto anche diverse volte il suo nome. Il Fatto Quotidiano aveva lanciato anche una vera e propria petizione per candidare Liliana Segre al Colle. Iniziativa a cui però la stessa senatrice aveva risposto: "Non ho la competenza e non l’avrei avuta nemmeno trent’anni fa. Ringrazio moltissimo chi ha promosso la petizione e tutti quelli che l’hanno firmata. Li ringrazio per la loro stima, che li porta a pensare a me per un compito simile, ma non sono disponibile. Ho 91 anni".

Poi aveva aggiunto: "Nella mia vita ho avuto l’onore di incontrare capi dello Stato come Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, che mi ha nominata". Ed è proprio una figura come quella del presidente uscente che Liliana Segre vorrebbe al Quirinale. Del resto, a Sergio Mattarella da più parti sono arrivate le richieste di un bis. Questa sera dal pubblico della Prima della Scala, durante il lungo applauso dedicato al capo dello Stato al suo ingresso nel palco d'onore accompagnato dalla figlia, si sono sentiti distintamente numerosi "Bis".

Mattarella, però, ha già messo in chiaro diverse volte di non avere alcuna intenzione di prestarsi a un secondo mandato. Alcune forze politiche lo avevano auspicato in modo da non toccare i fragili equilibri tra le forze politiche che compongono il governo, ma il presidente della Repubblica ha detto di non essere disponibile a rimanere al Colle.