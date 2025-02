Lepore attacca i militanti di GN: “Entrati abusivamente al Comune aiutati da Fdi”, Bignami lo querela Scontro a distanza tra il sindaco di Bologna Lepore e il capogruppo Fdi alla Camera Bignami. Per il primo un gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale si sarebbe introdotto abusivamente al Comune al termine di un corteo, con l’aiuto di esponenti di Fdi. Bignami annuncia una querela per calunnia e diffamazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

Fratelli d'Italia minaccia una querela nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepore. La querela per calunnia e diffamazione è stata presentata dal capogruppo di Fdi alla Camera, Galeazzo Bignami, lo stesso che poco tempo fa ha chiesto dirimuovere la bandiera della Palestina dal Comune. I fatti risalgono a ieri, quando un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fdi, dopo aver tenuto una fiaccolata per commemorare le Foibe, si sarebbe introdotto abusivamente nella sede del Comune a Palazzo d'Accursio, nel centro di Bologna, per deporre una corona per il Giorno del Ricordo.

Per il sindaco Matteo Lepore il tutto è avvenuto "senza alcun accordo" con l'amministrazione, visto che l'edificio del Comune era chiuso. "Chiederemo conto di questo oltraggio e sporgeremo denuncia per l’accaduto". Immediata la replica del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha partecipato alla manifestazione: "Querelo il sindaco per calunnia e diffamazione, una corona è stata messa fuori dal Comune, io poi sono andato via". Secondo quanto denunciato dal sindaco, dopo il discorso dell'eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna davanti al portone chiuso del palazzo, alcuni giovani di destra sarebbero entrati dalla porta laterale per lasciare la corona d'alloro all'interno dell'edificio.

Lo scontro a distanza si accende quando il sindaco dem attacca gli esponenti di Fdi, accusandoli di aver facilitato l'incursione. "Inaccettabile quanto accaduto – si legge in una nota – Da quanto apprendiamo sul posto erano presenti con il ruolo di facilitatori diversi esponenti di FdI, dal deputato Bignami alla consigliera comunale Zuntini. Quest’ultima si è resa in particolare responsabile di un atto a mio avviso grave. Ha chiesto alla polizia locale di entrare a Palazzo d’Accursio dall’ingresso riservato al personale politico e amministrativo, e con uno stratagemma ha fatto introdurre il corteo per deporre la corona, in modo abusivo e in sfregio del minimo rispetto per quel luogo. Chiederemo conto di questo oltraggio e sporgeremo denuncia per l’accaduto. A quanto pare, l’estrema destra continua a desiderare e provare ebbrezza per gesta del ventennio passate alla storia".

La replica di Bignami non si fa attendere: "Sto andando a sporgere querela per calunnia e diffamazione" perché non va bene "accostarci ai fascisti, a facilitatori non capisco di che, quando abbiamo una documentazione video che dimostra" altro, ha detto il capogruppo di FdI alla Camera.

"Fuori dal Comune, e abbiamo il video – sottolinea Bignami – c'era il cordone della Polizia, gente che cantava ‘Bella ciao' e lanciava petardi e noi non abbiamo fatto nulla. La corona è stata deposta fuori, io poi sono andato via". Secondo quanto ricostruito da Bignami, due consigliere avrebbero semplicememte "citofonato e sono state fatte entrare, probabilmente per mettere al riparo quella corona".

"Come le immagini video testimoniano – sottolinea Bignami in una nota diramata dopo quella del sindaco – una corona è stata apposta fuori dal Comune e il sottoscritto si è allontanato accompagnato con discrezione da due agenti della Questura sino a che non sono andato via con mezzi privati. Confido che si proceda celermente verso chi diffama".