Le bollette del gas aumentano del 4,8% a settembre: le famiglie hanno speso 1.459 euro in un anno Le bollette del gas hanno avuto un rialzo del 4,8% a settembre 2023: lo ha fatto sapere Arera, l’autorità che si occupa di energia. È il secondo aumento consecutivo. Negli ultimi dodici mesi, la famiglia media ha speso 1.459 euro solo per le fatture del gas.

A cura di Luca Pons

Le bollette del gas hanno visto un rialzo delle tariffe per il secondo mese di fila. A settembre c'è stato un aumento del 4,8%, secondo le stime di Arera, l'autorità che si occupa di reti ed energia. Ad agosto l'incremento era stato del 2,3%. Il balzo in su si accompagna a quello delle bollette dell'elettricità (+18,6% in tre mesi) annunciato solo la settimana scorsa sempre da Arera.

Si confermano quindi particolarmente cari i mesi dopo l'estate, per le famiglie e le imprese, con l'inflazione ancora alta e i prezzi dell'energia in salita – a cui si aggiunge il caro benzina che non accenna a passare, con prezzi stabilmente attorno alla soglia dei due euro al litro fuori dall'autostrada. D'altra parte, il presidente di Arera Stefano Besseghini ha detto a Fanpage.it pochi giorni fa che bisognerà abituarsi a una "nuova normalità" e che non si può pensare di tornare alle condizioni che c'erano prima della pandemia e dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il nuovo aumento delle bollette del gas è dovuto interamente al fatto che è salito il prezzo del gas sul mercato all'ingrosso. In media la tariffa è stata di 37,5 euro al Megawattora. Arera ha calcolato che la famiglia media negli ultimi dodici mesi (da ottobre 2022 a settembre 2023) ha speso 1.459 euro solo per il gas. Certo, è meno di quanto pagato nei dodici mesi precedenti (-13,9% se paragonato a ottobre 2021-settembre 2022), ma questo è dovuto soprattutto al fatto che nel 2022 i prezzi sono stati altissimi a causa di moltissimi fattori internazionali, tra cui l'invasione russa dell'Ucraina.

Il governo Meloni ha già annunciato che nel corso del 2024 gli aiuti per famiglie e imprese contro il caro-bollette si ridurranno e diventeranno rivolti a un gruppo sempre più piccolo di beneficiari. Ma per il momento, e fino a dicembre 2023, sono state prorogate diverse misure, come i bonus bollette e sconti per le aziende.

In particolare per quanto riguarda il gas, l'Iva sarà ridotta al 5% (invece che al 10%) anche per il teleriscaldamento, e gli oneri di sistema resteranno azzerati. In più, fino alla fine dell'anno resterà attivo il bonus sociale gas, che permette di ricevere uno sconto direttamente in bolletta a chi ha un Isee al di sotto dei 15mila euro. Non c'è bisogno di fare domanda: chi ha i requisiti si trova la riduzione già conteggiata nella fattura, e l'importo del bonus varia in base all'Isee, al numero di componenti della famiglia e alla zona climatica in cui si abita.

Per gli ultimi tre mesi dell'anno sarà arrivo anche un bonus extra, rivolto a chi riceve già il bonus sociale elettricità: si tratta di un contributo aggiuntivo, che potrebbe essere da circa 20 euro al mese (anche se il governo deve ancora definire i dettagli) da utilizzare sempre per il pagamento delle bollette. Infine, le aziende energivore nel 2024 potranno richiedere un contributo per pagare gli oneri generali delle bollette della luce.