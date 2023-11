Le assicurazioni che rifiutano di erogare polizze anti-calamità rischiano multe da un milione Dal prossimo anno le aziende saranno obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali, ma le compagnie che rifiuteranno di erogarla rischieranno multe fino a un milione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le compagnie di assicurazioni rischiano multe salatissime dal prossimo anno. La misura è prevista dalla manovra del governo Meloni, all'articolo 24, che introduce l'obbligo – per le aziende italiane – di dotarsi di un'assicurazione contro le calamità naturali. Al di là del nuovo obbligo, l'attenzione va posta anche sui rischi per le compagnie che si rifiuteranno di coprire le aziende con delle polizze dedicate: si parla di sanzioni che possono arrivare al milione di euro. Una vera e propria mazzata per le assicurazioni che dovessero violare la norma.

All'articolo 24 si legge:

1. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Poi, allo stesso articolo, nei commi successivi si legge:

3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità.

4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Nel testo della manovra, infine, vengono illustrate le sanzioni che rischiano le compagnie di assicurazione: