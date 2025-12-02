Politica
Video thumbnail

La Russa junior si propone come presidente dell’Aci: “Da piccolo correvo con i go-kart”

Il figlio del presidente del Senato, Geronimo, avvocato, presidente di Aci Milano, si propone in commissione Trasporti alla Camera come presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia: “Da piccolo correvo con i go-kart, non sono qui perché ‘figlio di’”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Annalisa Cangemi
1 CONDIVISIONI
Immagine

L'avvocato Antonino Geronimo La Russa, figlio del presidente di Palazzo Madama, è intervenuto in audizione alla commissione Trasporti della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame della proposta di nomina per lui a presidente dell'Automobile Club d'Italia, incarico a cui aspira da tempo.

Si tratta, come ha messo bene in evidenza, di una poltrona molto ambita, visto che conta una platea di oltre un milione e duecentomila soci, e dunque potrebbe diventare un grosso bacino elettorale. Anche perché l'Aci, scrive l'Espresso "controllando 11 società (e i relativi consigli di amministrazione) è un poltronificio dove sistemare gli amici, e gli amici degli amici. E i figli". Controllare l'Aci sarebbe anche vantaggioso perché l'ente potrebbe rappresentare anche un bancomat per i conti pubblici: le sue entrate, e quelle delle partecipate, ammontano a centinaia di milioni all’anno.

Per ottenere l'incarico, l'avvocato La Russa ha provato ad utilizzare argomenti convincenti, per dimostrare di poter svolgere il ruolo dei presidente nazionale dell'Automobile Club: "Credo sia utile e doveroso fare alcuni cenni sulla mia storia personale e professionale. Non arrivo qui per caso, ma tramite un percorso lungo e coerente", ha dichiarato.

Leggi anche
Non c’è proprio niente da festeggiare se l’occupazione cresce ma il lavoro delle donne resta fermo al palo

"Io mi occupo di auto fin da ragazzino, correvo con i go-kart, ahimè con scarsi risultati sportivi ma con grandissima passione, ho continuato con il mondo dei rally e ho fatto qualche gara in pista, ma presto capii che il mio talento non era collegato al volante ma al fare qualcosa per il mondo del motorsport", ha spiegato ancora La Russa. Così, ha raccontato in commissione, "16 anni fa mi sono candidato per la prima volta al Consiglio dell'Automobile Club di Milano risultando il più votato di tutti e diventando vicepresidente. Da lì ho fatto quattro volte il rinnovo al Consiglio, con due mandati da vicepresidente e due da presidente".

"Avendo un cognome noto – ha continuato il figlio del presidente del Senato – da subito sono stato additato di essere l'emanazione di chissà cosa ed essere lì chissà perché, ma ho dimostrato con il tempo che il mio colore era semplicemente il blu dell'Aci, di essere lì per la mia passione per il mondo del motorsport e per il sistema dei trasporti, battendomi da subito per la neutralità tecnologica, tema che oggi è diventato di attualità. Sono stato eletto unanimemente da tutti i presidenti degli Automobile Club della Lombardia come loro rappresentante e poi sono diventato vicepresidente nazionale: non arrivo qui per caso, ma tramite un percorso lungo e coerente".

In merito alla sua nomina a presidente dell'Aci ha aggiunto: "mi auguro di poter presto iniziare un percorso, ormai con l'anno nuovo, che veda l'Aci al fianco delle istituzioni in un giusto equilibrio di tutte le sue anime peculiari e nell'assoluta tutela di tutti i lavoratori presenti".

Politica Italiana
1 CONDIVISIONI
Immagine
Delitto
Garlasco
La vera storia delle foto di Sempio del giorno del delitto: perché sono state diffuse adesso
Andrea Sempio nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura
Perché le foto di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio non dimostrano nulla, secondo la difesa
Dall'impronta 33 al DNA: su cosa potrebbe puntare la Procura per chiedere il processo a Sempio
Le 48 ore di telefonate tra Sempio e la Procura prima dell'archiviazione: "Non ricordiamo il motivo"
La nuova perizia: "Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views