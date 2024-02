La nave militare Vulcano è arrivata in Italia: a bordo ci sono bambini palestinesi feriti La nave ospedale Vulcano, della Marina militare, è arrivata in Italia, precisamente a La Spezia: a bordo ci sono diversi bambini palestinesi feriti che necessitano di cure specialistiche, insieme ai loro familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nave ospedale Vulcano è arrivata a La Spezia: a bordo ci sono 60 palestinesi, per lo più bambini che hanno bisogno di cure mediche specialistiche. La nave della Marina Militare è salpata nei giorni scorsi dal porto di al Arish in Egitto: ad attenderla, nel porto ligure, c'erano decine di volontari della Croce Rossa e diverse ambulanze. I bambini feriti saranno trasferiti negli ospedali Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna, al Pediatrico Buzzi e all'Ortopedico Pini di Milano. Sono tutti stabilizzati, nessuno è in pericolo di vita anche se alcuni dei piccoli pazienti sono stati feriti in modo grave. Sulla banchina verrà impiegato un Ambulift per lo sbarco, cioè un carrello che si eleva fino all'altezza del ponte per far scendere coloro che non possono camminare.

"Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare, a nome della Difesa, il personale medico del Qatar giunto oggi in Italia con Nave Vulcano, che ha collaborato con noi in questi mesi fornendo un prezioso supporto a bordo", ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Che ha poi annunciato l'arrivo di altri bambini palestinesi nei prossimi giorni, che partiranno con un volo dall'Egitto: "L'instancabile lavoro della Difesa a favore di chi ha bisogno però non finisce qui. Nei prossimi giorni, infatti, con un volo speciale dell'Aeronautica Militare, verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall'Egitto. Abbiamo inoltre dato disponibilità a costruire un ospedale da campo dell'Esercito per aiutare la popolazione civile che non è certo responsabile della guerra". Crosetto ha ringraziato i militari italiani per l'impegno di questi mesi: la nave Vulcano è infatti ormeggiata in Egitto ormai da inizio dicembre "per fornire supporto sanitario ai feriti palestinesi che sono riusciti a raggiungere il porto di Al Arish".

Il ministro ha concluso ricordando che un primo gruppo di bambini palestinesi era già arrivato in Italia con un volo lo scorso 29 gennaio. A bordo della nave è salito anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha incontrato l'equipaggio e ha accolto i piccoli pazienti.