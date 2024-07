video suggerito

Incidente a Mezzanego, auto sfonda un muretto e precipita nel torrente: feriti nonna e nipotini Incidente oggi a Mezzanego: l’auto con a bordo una donna e i suoi nipotini prima è finita contro un muretto e poi, dopo averlo sfondato, è precipitata sul greto del torrente Sturla. Feriti i due bambini, trasferiti in codice rosso al Gaslini, e la nonna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini dai Vigili del Fuoco.

Ha perso il controllo dell'auto che prima è andata a finire contro un muretto e poi, dopo averlo sfondato, è precipitata in un torrente. È successo oggi Mezzanego, in provincia di Genova, dove la donna che era alla guida della vettura è rimasta ferita gravemente insieme ai due nipotini. I due bambini, che hanno meno di 10 anni e sono in gravi condizioni, sono stati trasferiti in codice rosso al Gaslini in elicottero, mentre la nonna è stata ricoverata all'ospedale San Martino.

Stando ad una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato oggi intorno alle 15 sulla provinciale 42 nei pressi del ponte di Cichero, a Mezzanego, nell'entroterra di Chiavari. Non è ancora chiaro se la donna, nonna dei due bambini, abbia perso il controllo della Fiat Panda per un malore o per altre cause, sfondando il muretto del ponte e precipitando nel torrente Sturla dopo un volo di dieci metri. Pare comunque essersi trattato di un incidente autonomo, ovvero senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'auto è rimasta a lungo nel greto del torrente, prima di essere rimossa.

Immediati i soccorsi da parte del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dai volontari delle pubbliche assistenze giunti con il 118 nella zona impervia. Le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di capire cosa sia successo.

Questo non è l'unico incidente verificatosi oggi a Genova. Una donna di 40 anni è stata investita da un'auto all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Pinasco, ed è stata portata con urgenza all’ospedale San Martino. L'urto è stato molto violento e la vittima è rimasta semi incastrata sotto l’auto, ma i soccorritori sul posto sono riusciti a estrarla e a caricarla sull’ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso.